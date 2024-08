U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Petrovići, Kruševica, Dio Donje Gorice oko Centrometala, Soliteri preko puta Škole Vuk Karadžić u ulici Radosava Burića.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 07 do 15 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Suk, Begovine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Laško Rele, Crvena Paprat.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrzipov Do, Planik, ul. Stubička, Bulevar 13. Jul, dio Kličeva.

Plužine

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Donji Unač.

– u terminu od 08 do 18 sati: Ul. Baja Pivljanina, Ul. Lazara Sočice, dio Plužina.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: dio potrošača na području Ilina.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 19 sati: Pinješ kod repetitora, kao i dio kod Osmanovića i Kurtija.

Kotor

– u terminu od 10 do 10:30 sati: dio potrošača u blizini Osnovne škole u Risnu.

– u terminu od 10 do 13:30 sati: dio potrošača u centru Risna.

– u terminu od 11 do 13:30 sati: dio potrošača u centru Orahovca.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio oko diskonta pića i prodavnice Franca u naselju Gomila.

Andrijevica

– u terminu od 08 do 14:30 sati: djelovi Seoca i Zabrdja.

Berane

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Babino.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Dobrinje, Mojkovačka ulica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava.

– u terminu od 09 do 16 sati: Medanovići, Babića brijeg, Ribarevine, Dubovo, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Goduša, Crhalj.

– u terminu od 09 do 17 sati: Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 11 sati: Vrujca.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Gornja Rovca.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Selišta, Mrdo, Kovijanići, Ćetkovići, Pejovići, Podbišće, Feratovo polje, Gacka, Kraljevo kolo, Baza 1, Baza 2, Biogradsko jezero.

– u terminu od 08 do 15 sati: Polja, Krstac – Vukadinovići, Crvena lokva, Javorje.

Gusinje

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Dosuđe.

Plav

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 17 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grahovo.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS