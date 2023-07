U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Uvač, Jasika

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo, Glava Zete, Pištet, Jelenak, dio Begovina, Počijevka

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brezovik, dio Gornjeg Polja, Usputnica

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Brod, dio Miločana, Dio Zavrha

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Lukovo, Dolovi, Dučice, Bršno

-u terminu od 7:40 do 18:10 sati: Granice

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Gornja Bratica

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bjelojevići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gostilovina,Kaludra,Bistrica ,Dobrilovina, Gojakoviće

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Mojkovac, Novo naselje, Ravni, Rudnica, Trg Ljubomira Bakoča, Ul. D. Tomovića, Ul. Mihaila Dožića, Ul. Marka Miljanova, Ul. Kolašinska, Ul. Vojislava Šćepanovića, Ul. Nemanjina, Ul. Đura Đukića, Ul. Serdara Janka Vukotića, Gornja Štitarica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međuriječje, Dragovića polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Smira

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lješnica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Sutivan, Grančarevo, Negobratina, Ramčina, Lozna, Voljavac, Nedakusi, Bolnica, Gimnazija, Malo Polje, Medanovići, Ul. Volođina, Ul. Mojkovačka

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Zloglavlje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Hoti, Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica i Murino – Kratkotrajna isključenja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Vrbica

Gusinje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo, dio sela Trešnjevo, selo Dulipolje

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Dio sela Šumanovac

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

