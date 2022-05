U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita; dio ulica: Boška Buhe, Krsta Popivode, Vilotija Blečića, Miloša Vuškovića, Dalmatinske, Mašana Božovića, Đura Čagorovića i Luke Gojnića -u terminu od 9:00 do 16:00 sati: dio Zabjela – dio ulice 8. marta u blizini Titex- a i dio Dahne iza stovarišta Novi Volvox, dio Zabjela – dio ulice Dušana Milutinovića -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Boljesestre, Miletine Njive

Danilovgrad -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Daljam, Mijokusovići

Cetinje -u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do,Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo i Božija Voda – kratkotrajna isključenja u navedenom periodu -u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Đalci, Češljari i Dobrska Župa

Nikšić -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Pilatovci, Donje Čarađe -u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Vidiv Potok, dio Gornjeg polja, dio Rastovca, Dučice -u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Komplet Župa Nikšićka, Seoca Rudnici

Plužine -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ravno

Bar -u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Tomba -u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Tržni centar Laković (Market HDL, prodavnice Tehnomax i LC Waikiki) i potrošači koji se napajaju sa STS Bjeliši 1 i TS-O Vojvođanka (naselje Bjeliši pored Bulevara JNA).

Budva -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Ive Lole Ribara / Stambene zgrade Ivanovići

Ulcinj -u terminu od 9:00 do 11:00 sati: pumpe na Bojani -u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Gač

Herceg Novi -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kamenari, Greben, Đurići, Zelenika – Kuti, Sasovići, Avramovići

Kotor -u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Markov Rt, Stoliv -u terminu od 10:00 do 11:00 sati: od Crkve Sv. Nikole do Sv.Ozane, Parilo, Tabačina (dio oko CEDIS-a)

Petnjica -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Azane i Vrševo

Andrijevica -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Đuliće

Berane -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2 ,dio naseljaTaluma, dio sela Bubanje

Gusinje -u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja

Rožaje -u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kujevići, selo Razdolje

Mojkovac -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bijeli potok -u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bare

Bijelo Polje -u terminu od 10:00 do 14:30 sati: Čokrlije -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’ -u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Cerovo 2, Jabučina, Njegnjevo, Stožer 2, Pavino polje, Voljavac -u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Muslići

Pljevlja -u terminu od 9:00 do 18:00 sati: selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova -u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče -u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova -u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Žabljak -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Šavnik -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS