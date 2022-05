U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat i Repetitor Zatrijebač, Dio Starog Aerodroma – dio ulica Zmaj Jovine i Kozaračke, Idea market na Tuškom putu, Momče, dio ulica: Goce Delčeva, Vuka Mićunovića, Crnojevića i Stefana Mitrova Ljubiše.

– u terminu od 09 do 12 sati: dio ulice Ljubović.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Bijelog Polja, Bistrice, Kula Bistrice, Kurilo, Željeznička stanica Zeta, Ponari, Regionalni vodovod i Vukovci.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: Zagreda, Daljam, Počijevka, Mijokusovići.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Ljubotinj.

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati: Rijeka Crnojevića i sela Riječke nahije.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Javljen i Donji Obljaj.

Plužine

– u terminu od 08 do 13 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno.

– u terminu od 08 do 15 sati: Zabrđe.

Budva

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Tomba.

– u terminu od 09 do 15 sati: Potrošači na području Marin ploče.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Buljarica, Messer Tehnogas, Đurovići, Fabrika vagona, Vodovod Petrovac, Radulovići, Golubovići i SLI, UL. Ive Lole Ribara / Stambene zgrade Ivanovići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 13 sati: Draginje kod Kurtovića.

– u terminu od 08 do 13:30 sati: Selo Gač.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Dražin Vrt.

Herceg Novi

– u terminu od 11 do 19 sati: Sutorina, granični prelaz Debeli brijeg, Prijevor, Malta, Travunija, Ratiševina, Mojdež, Sušćepan, Servisna Zona, Njivice, granični prelaz Kufin, Žvinje, Solila, Gomila, Igalo centar, Institut dr Simo Milošević, Šištet, Topla 3, Stanišića Dubrava, Stambeni objekti na putu ka Sušćepanu, Modra ploča, Topla 2, potrošači oko trafostanice TS 35/10 kv Topla, Topla 1, Potrošači oko Hotela Topla, Tatar bašta, Novosadsko Kameno, Trebesin, Ulica Orijenskog bataljona, ulica Srbina.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Rudo Brdo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Dapsiće.

Bijelo Polje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Muslići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Voljavac, Žiljak, Ušanovići, Božovića polje, Dobrakovo, Voljavac, Njegnjevo, Stožer 2, Slijepač most – Pali.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

– u terminu od 15 do 20 sati: Šipovice.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio centra grada, ulica Boška Rašovića i ulica Dunje Đokić, ulica Milivoja Bulatovića i naselje prema željezničkoj stanici, Bijeli Potok.

– u terminu od 09 do 15 sati: Bare.

– u terminu od 09 do 16 sati: Oćiba.

– u terminu od 09 do 17 sati: Jasenova, Međuriječje, Ocka gora, Bogutov do, Jasenov do, Andrijevo, Mrtvo Duboko, Liješnje, Gornja Rovca, Smolice, Cerovica, Trešnjica, Repetitor RDC, Vlahovići, Bulje, Velje Duboko, Višnje, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Baza, Štitarica, Kraljevo kolo, Jezero.

– u terminu od 09 do 15 sati: Žari-Brezovac, Zaboj, Crvena lokva, Stup.

– u terminu od 09 do 17 sati: Obod, Vrela.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bor i dio Savinog Bora.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio ulice Racina, naselje Magaze i dio naselja Meterizi.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica.

– u terminu od 09 do 18 sati: Selo Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova).

– u terminu od 09 do 18 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Kalače.

– u terminu od 10 do 13 sati: Malindubrava.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

– u terminu od 10 do 12 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepacko Polje, servis Stijepovic, hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovici, Lukšic, Šumanovac, Savin Kuk, staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, Pejov Do, sportski centar, bolnica, hotel Planinka, hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojica, Vojvode Mišica, dio trga Durmitorskih ratnika, Junca Do, restoran Javorovaca, zgrada Sindikata, zgrada Policije, naselje Klaonica, dio ul. Mojkovacke, ul.Arsenija Gagovica, Novice Cerovica, Ekonomija, Buljov Pod i dio ul.Njegoševe, pumpe na Crnom Jezeru, hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog parka, ul. Jovana Cvijica, Vilotija Blecica, jedna kuca u Petrovoj strani, hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul.Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pecica Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekica, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuca, supermarket Voli, Hipotekarna banka, ul.Vucedolska, Sinjajevinska, Drobnjacka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovacka, Svetog Save, Božidara Žugica, Marka Miljanova, ul. Vuka Karadžica, tržni centar i dio ul. Narodnih heroja, Gorsko Oko, Upravna zgrada Šik, ruske vikendice u Motickom Gaju, Smrcevo Brdo, Javorje, Milovic, Lekovic, Razvršje, Kocacevic, Usijek, Bojbaša, Moticki Gaj, Moticki Gaj-Šarovic, Stijepovic-CHF, restoran Izvor, Virak, Pošcenski Kraj, Pašina Voda, Kovcica, Vukodo, Kujundžic, Provalija, Tepca, Reciklažni Centar, Kovacka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosaca, Vjetrena Brda, Objekat Vojske na Štuocu, Štuoc-Vojska, Uskoci, Palež, Kocado, Podgora, Majcina Glavica, Nadgora, Gornja Bukovica, Njegovuđa, Baza, Rasova, Aluga, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

