U utorak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 23. jula , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do, dio Zlatice oko stadiona Koma, dio ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke, zgrade na uglu ulica Đoka Miraševića i Dalmatinske, Begova Glavica.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: naselje oko vinopodruma.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Suka, dio Komunice.

– u terminu od 07 do 17 sati: Oraovica.

– u terminu od 08 do 12 sati: dio Grlića, Bjeluši, dio Ćurioca, dio Lazina, Kopito Petrovića, Šimšić, ZIP Jastreb, dio Begovina, Tomaševići, GSI (građevinski materijal) u Ćuriocu, Gruda, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Markovina, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi i Bandićir.

Podgorica / Zeta

– u terminu od 09 do 12 sati: dio Dahne, Dajbabe i Botun.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrzipov Do, Trepča, Presjeka, Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra, dio Rudog Polja, dio Integralovog naselja.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudinice.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 10 sati: Potrošači na području Litina, Limljana, Pozanja i Karuča.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, dio Beogradskog naselja donji Štoj.

– u terminu od 09 do 19 sati: Beogradsko naselje i Hotel ZAN (povremeno).

– u terminu od 09 do 19 sati: dio Donjeg Štoja, Štojski bunar i Monako.

Kotor

– u terminu od 08 do 10 sati: Muo-centar.

– u terminu od 09 do 12 sati: Zgrada Mravinjak, područje oko zgrade Mravinjak.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 10 sati: Podi –Jačeglav.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Kuta i Božića.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Mašte.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Medanovići, Ivanje, Babića brijeg, Ribnik, Kapela, Sportski centar, Nikoljac, zgrade MUP-a i Zavoda za zdravstveno osiguranje, ETC, Obrov.

– u terminu od 09 do 17 sati: Strojtanica, Lješnica, Obrov, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Pex-Impex, Konstruktor, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Padež, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Gornja Rovca.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Selišta.

– u terminu od 08 do 15 sati: Polja, Krstac – Vukadinovići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dašča Rijeka.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14 sati: dio Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 17 sati: Kop Borovica, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Katun, Boščinovići, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Zabrđe Živinska Farma, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Vujanović, Zenica, Duja, Dragaš, Mišović, Podrogatac, Pauče, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Honsići.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Mljetičak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS