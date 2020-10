U utorak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 27. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Tuzi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom (kratkotrajna isključenje)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Farmaka oko crpne, dio Zagoriča oko groblja, dio ul.Vojvode Vasa Bracanova, ul. Đulje Jovanova, Iveze Vukova, dio ul. Žarka Zrenjanina, dio ul. Franca Rozmana i dio ul. Valtazara Bogišića

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati; Dobrsko Selo, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu)

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:30 sati: Kavač, Troica, Pržice.

Tivat

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kalimanj, Dio potrošača oko Muzičke škole u Kalimanju, ulice Staničića, Stari put, Kalimanjska, dio potrošača Tripovića i Gornjeg Kalimanja, povremeni kratkotrajni prekidi.

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Vitići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Donji Štoj kod nekadašnjeg Češkog kampa

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bijela Gora, ulica Voja Lakčevića kod stare uljare

-u terminu od 10:00 do 13:00s sati: dio naselja Pinješ 3 (zgrade Subašića i Hotel Albatros i naselje iznad hotela)

Plužine

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Pišče

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vilusi, Ilijino brdo, Carina, Dolovi

-u terminu od 8:30 do 15:30 sati: Pišteta

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje, dio sela Buče

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Slatina

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Grnčar

Rožaje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:dio sela Bašča

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: sela:Grahovo,Hurije,Bašča,Gornja Lovnica, Ćosovica, Honsići, Grižica, Bubovići, Klanac i Zloglavlje

-u terminu od 12:00 do 16:00 sati: Halilovići, Kozare,Majdan i Bađov,Carine,Daciće,Gornji Bukelj,Kaluđerski Laz, Betonjerka,Kamenjuša,Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Bukovica Zaseok Binjoše, Grablje, Kačari, Bčlace, Plunca, RijekaKratkotrajna isključenja

Pljevlja

-u terminu od 11:00 do 17:00 sati: Vrulja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Zabrđe Živinska Farma, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Vujanović, Zenica, Duja, Dragaš, Mišović, Podrogatac, Pauče, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže moguća kratka isključenja dalekovoda na početku i završetku radova

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Pauče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Smrčevo brdo

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Timar, Slatina, Mljetičak

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Prijelozi, Ćukovac, Banje selo, Grančarevo

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Skočigorina, Drndari, Lijeska, Galica, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Skočigorina, Drndari, Lijeska, Galica, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Potrk, Obod, Donje Grančarevo, Gornje Grančarevo

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Krstac, Siga, Pobrsijevići, Slatina, Jakovići, Jokići, Gojakovići, Osredina, Crvena Lokva, Zaboj, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Padež, Bijeli potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Sunga, Đekići, Bare Kraljske, Vukićevića Lug, Drndari, Suva Gora, Vranještica

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.