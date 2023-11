U utorak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 21. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stadion Budućnosti, Ćepetići

Podgorica/Danilovgrad

-u termiu od 8:00 do 15:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo i Studeno (kratkotrajana isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pištet, Sige

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dubljevići

Nikšić

-u termine od 8:00 do 15:00 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, Goslić

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: potrošači na području Gluhog dola u blizini tunela “Sozina, na području Runja (Ostros) i na području Kacića, Runja, Bobovišta i Bljaca.

Kotor

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Stari Grad, od Sv.Nikole do Parila, Parilo i dio Tabačine oko bivše zgrade CEDIS-a

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela 4

Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – MOGUĆA ISKLJUČENJA U NAVEDENOM PERIODU

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Tepca

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, Uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze

-u terminu od 8:30 do 14:3 sati: selo Kalica- Kratkotrajna Isključenja

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Buče, selo Zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: selo Gornje Luge

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Binjoši, dio sela Besnik

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Bačevac

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Meteh, dio sela Brezojevice, dio sela Rudo Polje

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dragovića polje, Pčinja, Rečine, Radigojno

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Smira

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornje polje – Podbišće, Pobrsijevići

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lijeska, Lozna, Sipanje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Nikoljac – Rogojevići, Zminac, Pavino polje, Vrh

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

