U utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Tološa – dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića, dio Zagoriča u blizini groblja i Boljesestre.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ivanj Uba, Jablan, Dolovi Kovački, Oraovica i Lužnica.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Bata, Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Brankov Krš, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac, Kobilji Do, Vulaši, Velestovo, Bajramovica i Markovina.

– u terminu od 09 do 12 sati: Obzovica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Oštrovac i Ramovića Do.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio centra Vladimira.

Kotor

– u terminu od 08 do 14 sati: Risan – Naselje oko stare fabrike Ljekobilje i dio Bujevine.

– u terminu od 10 do 11 sati: Od Trga od oružja do crkve Sv. Nikole.

Herceg Novi

– u terminu od 12 do 14 sati: Bijela, Kamenari.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Cecune.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio planinskog katuna Lokve.

– u terminu od 10 do 18 sati: Planinski katun Jelovica.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 11 sati: Loznice-Šćekić (izvod prema Rasovu i obilaznici).

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Rodijelja.

– u terminu od 09 do 16 sati: Džukeljska jama, Potoci, Stožer 2, Kovren, Slijepač most – Pali, Žiljak, Ušanovići.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Suva gora, Sunga i Mujića Rečine.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Štitarica, Marića luka, Papratine.

– u terminu od 09 do 16 sati: Babića polje

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Hakanje.

– u terminu od 09:30 do 12 sati: Murino.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Vrševo i Azane.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Donja Rudnica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Industrijska Zona Zeleni.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Borje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

