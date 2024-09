U utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži utorak 10. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u termninu od 08 do 15 sati: Naselje iza Škole Sutjeska,Ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade i Vladike Danila,Dio Donje Gorice-Kolovrat

UlicaPavla Mijovića,naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a,dio ulice Ratnih vVeteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline,dio ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke,Ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte,Ulica Sednjoškolska i Radnička

Dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća,Dio Tološa, ulicaIvangradska, Barska i Boška Buhe, Zgrade u Ulica Pera Ćetkovića,Dio Donje Gorice iza auto Mazda servisa

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 09 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati: Suk

-u terminu od 08 do 15 sati: Osredina,Stanjevića Rupa

Cetinje

-u terminu od 8:30 do 10 sati: Ćeklići, Resna

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati:Vitalac, Srni Do

-u terminu od 08 do 17 sati: Repetitor Tović , dio Dragove Luke,Kuta

-u terminu od 08 do 16 sati: Ul. Stubička, Bulevar 13. Jul, dio Kličeva

Plužine

-u terminu od 8:30 do 17:30 sati: Donji Unač

Bar

-u terminu od 08 do 15 sati: dio potrošača u ul. Popa Dukljanina (zgrade 3A, 3B, 3C, 3D)

Kotor

-u terminu od 08 do 09 sati: Sutvara, Jugodrvo, Radanovići, Lješevići, Vranovići, Bigova, Popova Ulicam Nalježići, Šišići, Paprati,Pobrđe, Ukropci, Lukavci

-u terminu od 08 do 12 sati: Muo- centar

Herceg Novi

-u terminu od 08 do 16 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Žlijebi, Ubli

-u terminu od 09 do 10 sati: Novi Put, Topla-područje oko Muzeja, područje iznad Autobuske stanice, područje oko Hotela Tolpla

-u terminu od 12 do 15 sati: područje oko zgrade Opštine, područje oko DomaArmije, Srbina -područje oko stare škole, Crveni Krst

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Selo Babino-Opština Berane(136 potrošač)

Andrijevica

-u terminu od 8:30do 14:30 sati:Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce , dio sela Zabrđe

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Selo Kalica,dio sela Radmanci)

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Meteh,Jara i Babino Polje, dio sela Velika

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati:Uže gracko jezgro Rožaja

-u terminu od 12 do 14:30 sati:Dio sela Bašča

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 14 sati: Pećarska,Nedakusi, Babića brijeg

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati: Krstac – Vukadinovići Gornja Štitarica,Crvena lokva

Javorje, Ckara

-u terminu od 08 do 12 sati: Selišta

Kolašin

-u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Gornja Rovca

-u terminu od 08 do 11 sati: Vrujca

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Medanovići,Babića brijeg,Ostrelj, Ramčina, Zaton,Dubovo, Ribarevine, Goduša ,Crhalj

-u terminu od 09 do 17 sati: Lješnica

-u terminu od 08 do 14 sati: Slatka

-u terminu od 08 do 16 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava

Pljevlja

-u terminu od 10 do 16 sati:Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 09 do 17 sati:Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, PrehariUremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak,Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka ,Donja Rudnica

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati:Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac,Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

