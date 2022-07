U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 19. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Donjih Kokota i Beri.

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio Trešnjice, dio Balabana, Mataguži i Gošići.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 10:30 sati: Kuline, Podglavice, Lije, Stanjevića Rupe, Ciglana, Fabrika stanova, Burum, Šišković, dio Gornjih i Donjih Martinića (Most Radovića, Srednja Glavica i Pištet).

– u terminu od 07 do 14 sati: Maljat, Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat, Kokotovac i dio Lazina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Studenog.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Lipovik, Čukojevići, Dujeva i Zaječina.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Javljen, Bršno, dio Oštrovca.

– u terminu od 08:15 do 15 sati: dio Rubeža.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Ostros.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, Izbjegličko Naselje Soko Štark i djelovi sela Seoce i Prisoja.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Gnjili Potok.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Čokrlije – Rajkovići.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sunga i Suva gora.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vranještica 1.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Marića luka-Papratine i Štitarica I.

– u terminu od 09 do 16 sati: Babića polje.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: sela Vrševo i Azane.

Plav

– u terminu od 09 do 16 sati: Kompletna područja Opština Plav i Gusinje.

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Dio ulice Racina i naselje Meteriz.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Plunca.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija i Borje.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS