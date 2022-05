U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 31. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, dio Zagoriča u blizini groblja

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stanjevića Rupa, Jama Žarića, Ljututuk, Bobulja, Lužnica, Mijokusovići

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci, Rvaši i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ravno

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Javljen, Gornje Dubočke, Trepča

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do

Herceg Novi

-u terminu od 6:00 do 17:00 sati: Mojdež, Tjesni klanac, Kulinovići

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Ive Lole Ribara / Stambene zgrade Ivanovići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Gač

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Hotel Albatros i povremeno dio naselja Pinješ 3

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Kodre kod autoservisa Milenijum

Bar

-u terminu od 9:30 do 12:00 sati: naselje Zagrađe

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: naselje Tomba

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Sustaš

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Baza, Štitarica, Kraljevo kolo, Jezero

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ravni

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žari-Brezovac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Velje Duboko

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bare

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Džukeljska jama

-u terminu od 14:30 do 18:00 sati: Središnji dio naselja Loznice

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Dio naselja Bistrica i Kostenica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Slijepač most – Pali, Voljavac, Žiljak, Ušanovići, Gorice

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Krnja Jela

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor, selo Bor

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Cecuni

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Dapsiće

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hurije,Grahovo,Gornja Lovnica,Donja Lovnica,Bubovići,Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje, Honsiće, Razdolje

-u terminu od 7:30 do 19:00 sati: Gradska naselja:Školski centar,Izbjegličko naselje,uži dio grada Rožaje i dio naselja Bandžovo brdo(Potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Bandžovo brdo 2)

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS