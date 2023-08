U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 15. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, zgrada na uglu Bulevara Miloša Rašovića i Vojvode Stanka Radonjića.

– u terminu od 08 do 17 sati: Lješanska nahija- Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, dio Bigora.

– u terminu od 09 do 15 sati: komplet područje Kuča.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Malenza.

– u terminu od 08 do 16 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 16 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Očevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 16 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Donje Crkvice.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača na području Sutormana i Manasteri Ribnjak.

Andrijevica

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Djelovi Trešnjeva i Božića.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Unevina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Sutivan, Negobratina, Ramčina, Babaići, Nedakusi, Voljavac, Lozna, Potkrajci, Ostrelj, Ramčina, Ribarevine, Zaton, Prijelozi, Grančarevo, Čeoče.

– u terminu od 10 do 17 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje i Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica i Smira.

Mojkovac

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Dobrilovina i Gojakovićit.

– u terminu od 08 do 13 sati: Kooperacija, Krasića strana, Donja Polja, Javorje, Ckara.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Štitarica, Bjelojevići i Gornji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Vrbice.

– u terminu od 09 do 11 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Male Krće.

– u terminu od 09 do 18 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani 1, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

– u terminu od 09 do 18 sati: Podrogatac, Pauče, Šumani 2, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jablanica i dio Seoštice.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Dio sela Šumanovac.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Mala Crna Gora.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

