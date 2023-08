U subotu kratkotrajna isključenja struje u Danilovgradu

Podgorica, (MINA) – Dio Danilovgrada u subotu će, zbog planiranih radova na mreži, ostati bez napajanja električnom energijom, rekli su iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Iz CEDIS-a su kazali da će, u pojedinim mjestima u tom gradu, doći do kratkotrajnih isključenja struje od osam do devet sati.

Kako su kazali, bez struje će biti Most Radovića, Kiro Radović, Prentina Glavica, Podglavice, Stanjevića Rupa, Lije, Burum, Fabrika stanova, Ciglana, Kuline, Srednja Glavica, Pištet, Krečana i Šišković.

Iz CEDIS-a su rekli da se radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, kao i da će, u slučaju loših vremenskih uslova, radovi biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS