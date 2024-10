U subotu isključenja struje u četiri opštine zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u subota 26. oktobra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Plužine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Stabna

Bar

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Pelinkovići, Duške, Mala i Velja Gorana, Nikezići, Kovačevići, Metanovići, Velje selo, Agroeksport, Kunje, Karastanovići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio domaćinstava u Gornjim Škaljarima,Bravarska radionica

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Pogoni – Autoservis,Dekor,Fabrika Mašinskih djelova,Tofi i Ibar Mont,Titeks i Kristal,Naselja: Zeleni,Žute Litice i Županjica.

Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont , TV Repetitor,Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, Donja Lovnica, Bubovići, Klanac, Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje, Honsiće, Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno, Bralić, prigradsko naselja:Ibarac, Napredak,Suho Polje, Baza, Halilovići, Kozare,Majdan i Banđov,Carine,Daciće,Gornji Bukelj,Tofi kamenolom,Kaluđerski Laz, Betonjerka,Kamenjuša,Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

