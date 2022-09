U srijedu zbog radova na mreži isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 28. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Zagoriča u blizini TS Podgorica 1, Rogami, Radevići, Velje Brdo, Kula Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Miletine Njive, Lopate, Drezga, Madra, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Baći, Zavala i Radeća;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Donje Gorice (naselje u blizini škole).

Cetinje

– u terminu od 9 do 14 sati – Kuće Kasoma i Zabrđe.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Zaljutnica, Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice i Ubla;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – Vilusi i Vilusi (Vučetići).

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Goranska;

– u terminu od 8 do 18 sati: Unač, repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

Kotor

– u terminu od 10 do 12 sati: Krivošije, zvečava, Unijerina, Malov Do, Jelv Do, Ledenice i Dragalj;

– u terminu od 9 do 11 sati – Kavač.

Budva

– u terminu od 8:30 do 13:30 sati – restoran „Vista“ i objekti u blizini.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati – Ćurke i Sutjel;

– u terminu od 8 do 14 sati – dio naselja Pistula;

– u terminu od 8 do 12 sati – dio naselja Ulcinjskog Polja.

Pljevlja

– u terminu od 10:30 do 13:30 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 9 do 18 sati: Gradac, Pupovići, Crnci i Leovo Brdo (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 18 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 9 do 17 sati – Kosanica.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca i Radovan Luka;

– u terminu od 12 do 14 sati: Njegovuđa, Baza, Rasova, Aluga, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići i Merulja (isključenja u navedenom terminu u trajanju do 60 min);

– u terminu od 10 do 12 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepacko Polje, servis Stijepovic, hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovici, Lukšic, Šumanovac, Savin Kuk, staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, Pejov Do, sportski centar, bolnica, hotel Planinka, hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojica, Vojvode Mišica, dio Trga Durmitorskih ratnika, Junca Do, restoran Javorovaca, zgrada Sindikata, zgrada Policije, naselje Klaonica, dio ul. Mojkovacke, ul. Arsenija Gagovica, Novice Cerovica, Ekonomija, Buljov Pod i dio ul. Njegoševe, pumpe na Crnom Jezeru, hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog parka, ul. Jovana Cvijica, Vilotija Blecica, jedna kuca u Petrovoj strani, hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul.Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika , naselje Pecica Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekica, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuca, supermarket Voli, Hipotekarna banka, ul.Vucedolska, Sinjajevinska, Drobnjacka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovacka, Svetog Save, Božidara Žugica, Marka Miljanova, ul. Vuka Karadžica, tržni centar i dio ul. Narodnih heroja, Gorsko Oko, Upravna zgrada Šik, ruske vikendice u Motickom Gaju, Smrcevo Brdo, Javorje, Milovic, Lekovic, Razvršje, Kocacevic, Usijek, Bojbaša, Moticki Gaj, Moticki Gaj-Šarovic, Stijepovic-CHF, restoran Izvor, Virak, Pošcenski Kraj, Pašina Voda, Kovcica, Vukodo, Kujundžic, Provalija, Tepca, Reciklažni Centar, Kovacka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosaca, Vjetrena Brda, objekat Vojske na Štuocu, Uskoci, Palež, Kocado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Radovan Luka (isključenja u navedenom terminu u trajanju do 60 min).

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati – Krnja Jela.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Džukeljska Jama, Vrh, Radulići i Ostrelj;

– u terminu od 8 do 18 sati – Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 10 do 15 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje;

– u terminu od 7:30 do 15 sati – Ravni i Sjerogošte;

– u terminu od 7:30 do 14:30 sati – Vladoš;

– u terminu od 8 do 15 sati – Lug Vukićevića.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati: Pržišta, Matovine, Selišta i Žari – Razboj;

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševine, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 9 do 13 sati – Štitarica;

– u terminu od 9 do 15 sati – Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Dobrodole.

Berane

– u terminu 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde, Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića, Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca i Vuča.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Dolja.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Prisoja i Rijeka Marsenića.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

