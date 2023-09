U srijedu zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 6. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi, Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe i dio Veruše.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Dio Ulica IV proleterske (preko puta OS Savo Pejanović).

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobro Polje.

– u terminu od 09 do 20 sati: Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Podanje, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje kao i preduzeća Savović, Selekt, Jovanović, Volmont, Komunica, dio Novog Sela i privatna preduzeća Pirela, Rakočević, Darkvud, Čakarević, Klin Max, Sušica, Šume Bećirovića, Podglavice, Kokotovac, Maljat, Kosić, privatna fima Megran, dio Mamućevina, Koljat, dio Lazina, Jastreb, privatne firme: Farmont, Betonjerka, MG Grup.

– u terminu od 10 do 14 sati: “Dio Novog Sela, Suk, dio Mamućevine, Begovine, Plana, Kovinić, Strahinići, Most Radovića, Kiro Radović, Prentina Glavica, Podglavice, Stanjevića Rupa, Lije, Burum, Fabrika stanova, Ciglana, Kuline, Srednja Glavica, Pištet, Krečana i Šišković, Stologlav, Fabrika sira, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Stanić, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Osredina, Gornji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Seoca, Radovče, Grbe, Carine u Spužu, dio Spuža oko Škole, Azilanata, Ziks-a, Pekara Andjela, Euro Salon, Euro Zox, Miječna Farma, Motex, Vada, Ćukovac, mlinovi, željeznička stanica Spuž i Pržina.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Dobrsko Selo i Lipa Dobrska.

Zeta

– u terminu od 09 do 11 sati: Mojanovići, Krst Mojanovića, Vujačića Mahala i dio Balijača.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vitasojevići, Donje Crkvice i Višnjića Do.

– u terminu od 08:30 do 10 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

– u terminu od 15 do 16:30 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Ul. Pavla Rovinskog, ul. Adrovića.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Ada (od mosta prema račvi).

Andrijevica

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Dio sela Trešnjevo(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0, 4kV Trešnjevo 2).

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Oblo Brdo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 13 sati: Božovića polje, Slijepač most, Bojišta, Mijatovo kolo, Pali, Jabučina, Gevčina, Tusto, Okladi.

– u terminu od 08 do 15 sati: Cerovo, Ravna rijeka, Majstorovina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Potkrajci, Boljanina, Rakonje – Malo polje, Nedakusi, Pavino polje, Bojišta, Laholo i Božovića Polje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte i Međuriječje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Mojkovačka ulica, Trg borca, ul. M. Vešovića, ul. J. Simonovića, ul. M. Lakićevića, ul. 13. jula, Ljevišta.

– u terminu od 09:30 do 13 sati: Tunel Klisura, Bazna stanica (Ski centar 1600), Repetitor ‘Zekova glava’, mHE ‘Paljevinska’.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Babića polje, Gornji Lepenac, Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva i Gornja Štitarica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Trpezi.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grnčar.

– u terminu od 09 do 16 sati: Kompletno područja Opštine Gusinje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i Murino (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Murino).

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti.

– u terminu od 09 do 16 sati: Kompletno područja Opštine Plav.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 10 sati: Dio naselja Moćevac, ul. Nemanjina, Zagrebačka, Stevana Samardžića, Vlatka Samardžića, dio ul. Njegoševe, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljković, zgrade Obnove, zgrada GM – 1 i GM – 2.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uremovići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 08 do 17 sati: Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovci, Šljuke, Vrba, Meljak, Višnjica, Zahum.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kujevići.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež.

– u terminu od 10 do 15 sati: Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

