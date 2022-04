U srijedu isključenja u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 13. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ulica: Boška Buhe, Krsta Popivode, Vilotija Blečića, Miloša Vuškovića, Dalmatinske, Mašana Božovića, Đura Čagorovića, Luke Gojnića, dio ulica: Beogradske, Ulcinjske, Atinske, Petra Lubarde, Goce Delčeva, Vukice Mitrović, dio Bulevara Ivana Crnojevića, dio Zagoriča – dio ulica: Slavonske, Dragoljuba Milačića, Hercegnovske, Andrijevičke, Danilovgradske, Iva Andriće, Vita Nikolića, Ludviga Kube, Brskut, dio ulice 4. Jula

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Ponara

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović – kratkotrajna isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zagreda, Kopilje, Lužnica, Gornji Crnci

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dio Podgora

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Macavare, Javljen

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Krivošije – Dragalj, Peluzica i naselje oko zgrade MUP-a

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Škaljari – Naselje oko Štamparije

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: korisnici ispod Jadranske magistrale od Kanli kule do Autobuske stanice, Autobuska stanice, Trg Nikole Đurkovića, Ulice Njegoševa, X hercegovačke, Jova Dabovića, Sima Matavulja.

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Baošići – Norveško naselje, Đenovići – Potrošači oko mjesne zajednice u Đenovićima, Hotel Fanfani, Sušćepan gornji dio naselja

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30n sati: dio naselja Kruče Uvale

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Tomba, Alkovića Brijeg, Brkanovići, Grdovići, Velje selo, Kunje, Duške, Karastani, Mala i Velika Gorana, Nikezići, Metanovići, Kovačevići

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Svinjišta, Poljice, Servo Mihalj, Lastva Grbaljska, Glavatske kućice, Bratešići, Gorovići, Kovači, Krimovice, Zagora, Glavatičići, Trsteno i Platamuni

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Paćice

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornja Polja, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Razboj, Brezovac

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Žari-Brezovac

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Kovren

-u terminu od 15:00 do 18:30 sati: Jabučina

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Džukeljska jama, Lozna, Barice-škola, Žiljak-Ušanovići, Stožer 1 , Sokolac, Donja Lipnica – Džafića brdo, Božovića polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Repetitor Kurilo

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Dubovo, Potoci, Laholo, Kaševari, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Srđevac, Poda, Bioča, Jagoče, Crniš, Trubina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mujića Rečine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Smira

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Jasenov do

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio sela Kalače

-u terminu od 12:30 do 14:30 sati: selo Gusnice

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Dapsići, Budimlja,Mašte, dio sela Goražde, Zagorje

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Seoce

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Kruševo

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

