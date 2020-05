U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u srijedu će bez napajanja električnom energijom ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Podglavice, Kokotovac, Maljat, Kosić, Mamučevina, Koljat, Lazine,Kopito Petrovića, Tomaševići, Gruda, dio Ćurilca, privatne fime Jastreb, Betonjerka, Farmont, MG Grup, Megran i GSI ( kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 30min )

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Kopito Petrovića i Šimšić

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Slatina

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Kopilje

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Mala Zagreda

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Lipova ravan

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Jasenovo polje

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Rokoči

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Trešnjevo

-u terminu od 7:30 do 12:00 sati: Seoca

Bar

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Ilino, Čačke, Šušanj, Ahmetov Brijeg, Mijovići, Sustaš, Bjeliši, Zupci, Tudjemili, Mandarići, Podsustaš, Ribnjak, Sinegorje, Boškovići, Sušara, dio Makedonskog Naselja. ( naizmjenična isključenja u trajanju do 30 minuta po izvodu)

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: dio naselja Šušanj ( isključenja u trajanju do 30 minuta po izvodu)

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kodre Dakine, Reč, Ćurke, Sutjel

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ada Bojana

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Salč

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Rijeka

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: Halilovići, Kozare,Majdan i Bađov,Carine,Daciće,Gornji Bukelj,Kaluđerski Laz, Betonjerka,Kamenjuša,Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Babića Brijeg

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Vrh

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Medanovići

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Potrk, Obod, Žaljevo

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Goduša

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Glibavac

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kovren

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ribarevine

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Stožer

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: Pašića Polje

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crvena lokva

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Rijeka

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Međuriječje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Bare

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.