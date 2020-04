U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u srijedu će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Uprava za imovinu i Hidrometerološki zavod u Ulica Jovana Tomaševića

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići, Vladne, Vranj i Dubrava

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Podglavice, Kokotovac, Maljat, Kosić, Mamučevina, Koljat, Lazine,Kopito Petrovića, Tomaševići, Gruda, dio Ćurilca,Šimšić, privatne fime Jastreb, Betonjerka, Farmont, MG Grup, Megran, GSI, ( kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 30min )

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Begovine, dio Ćurilca i Tomaševići, i preduzeće Zip

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Slatina

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Đeđezi

-u terminu od 7:30 do 13:00 sati: Velja Paprat

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Burum i Ćukovac ( 30 min isključenja u navedenom periodu )

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Orahovac, dio potrošača

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Risan, dio potrošača između Doma zdravlja Risan i Biolnice Risan, kratkotrajni prekid u periodu izvođenja radova

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Risan, dio potrošača između Doma zdravlja Risan i Biolnice Risan, kratkotrajni prekid u periodu izvođenja radova

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ada Bojana

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kampovi Jadrana

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Ulcinjsko polje kod hotela “Miami”

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati; Salč i Donja Bratica

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Kamenički most, Leskovac, Mrkovsko Polje, Dabezići, Mali Kaliman, Međureč

Bar

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: dio naselja Šušanj (Bajramovići)

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gluhi do, Bujići, Litine, Limljani, Karuče i Pozanje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Polje (naizmjenična isključenja u trajanju do 30 minuta)

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Medanovići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Babića Brijeg

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Stožer

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Kisjela Voda

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir, Kumanica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pripčići

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Glibavac

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir, Kumanica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pavino Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kovren

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ribarevine

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Lozna

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Srdjevac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Crhalj

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 14:00 do 18:00 sati: Rijeka

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Jakovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Babljak

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Bare

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Otilovići, Lukavice, Koši Do

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Razvršje, Milovići, Lekovići, Usijek, Kovačevići, Bojbaša, Motički Gaj, Stijepović, Restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Šumanovac

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce

Berane

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: D. Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca,Petnjik,Dapsiće,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara , planinski prevoj Lokve i dio sela D. Luge

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.