U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 08. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica u terminu 8:00 od 17:00 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Milunovići, Šujaci, Kupine, Rijeka Piperska, Duga i Potoci

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Zlatice

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Emila Zole, Casno-a, Viktora Igoa, Vuka Manđušića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje oko vrtića Konik

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: naselje ko specijlne Jedinice policije u Maslinama

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelouši, Šimšić, GSI, ZIP, dio Lazina,Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Begovine, Zip i Kopito Petrivića, Tomaševići ( isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Povrhpoljina, Gornji Zagarač i Markovina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kopilje

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

Nikšić

-u terminu od 7:00 do 16:00 sati: Osječenica

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Prisoja

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Lipova Ravan

Plužine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Tara-Grab, Šćepan Polje, Paklice, Crkvičko Polje, Brijeg

Bar

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dubrava Ulica broj: 82, 84, 88, 90, 90A, 92 i 94

Budva

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mažići, Lapčići, Stanišići, Brajići, Di Bar, Duletići, Pobori, Gornji Pobori, Donji Pobori i Stanjevići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vodovod Bijeli Do, Seoce, Prijevor i Jaz

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Svinjišta, Partizanski put, Poljice, Servo Mihalj, Lastva Grbaljska, Šišići, Gorovići, Petoselica, Glavatičići, Trsteno, Platamuni, Ograde, Kovačko Polje

Tivat

– terminu od 9:00 do 11:00 sati: Gornje Seljanovo

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Otilovići, Lukavice, Koši Do

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Tušinja

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dobra Sela, Timar, Mljetičak, Slatina

Berane

– u terminu od 07:30 do 16 sati – selo Kurikuće.

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Jakovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:Šljivovica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Drijenak

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Brestovik

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Srđevac

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Lozna

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 15:00 do 16:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir, Kumanica

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Potrk, Obod, Žaljevo

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Kisjela Voda

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Crhalj

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Džafića Brdo

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Brzava

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Bijelo Polje (06.04. – 11.04.) – Kisjela Voda, Potrk, Obod, Žaljevo i Glibavac;

Cetinje (06.04. – 11.04.) – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići ,Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje;

Danilovgrad (06.04. – 11.04.) – Povrhpoljina,Đuričkovići, Markovina, Gruda i Ćurilac;

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni