U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 26. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Zagoriča oko TS Podgorica 1, Rogami, Vranjske Njive, Miletine Njive, dio Veljeg Brda, dio Pričelja, Radevići, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Liša, Baći, Vukovići, Straganica, Zavala i Radeća;

– u terminu od 8 do 15 sati – Golužba i dio Donje Gorice – ulica Vladike Ruvima Boljevića;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio ulice Boška Buhe, Ulica Marka, Vlada Raičevića, Obodska, Aleksandra Prijića, Miloša Vuškovića i naselje oko škole u Donjoj Gorici;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Zagoriča preko puta Groblja, Ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Lazine, Koljat, dio Kosića, Megran, MG Group, Šume Bećirovića i Sušica (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Kosića, Jastreb, Begovine, Mamućevina, Donji Martinići, Podglavice i Maljat;

– u terminu od 8 do 16 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 16 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno;

– u terminu od 8 do 14 sati: Fabrika sira, Stologlav, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Donji i Gornji Crnci, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Seoca, Radovče, Osredina i Ćelija Piperska (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 14 sati: Grbe, dio Spuža, Pričelje, Velje Brdo i Istražni zatvor;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Studenog i Lakat.

Cetinje

– u terminu od 10 do 14 sati – dio Donjeg Kraja i naselje oko stadiona.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Zaljutnica, Školska ulica, Gračanička ulica, Trgovačka i dio Kličeva.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Nedajno;

– u terminu od 8 do 18 sati: Unač, repetiror „Unač“, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

Herceg Novi

– u terminu od 8:30 do 12 sati: kompletno područje Igala, granicni prelazi Debeli Brijeg i Kobila, Njivice, Žvinje, Sutorina, Tavunija i Sušćepan – Trebesin;

– u terminu od 8 do 15 sati – Kumbor i Zmijica;

– u terminu od 7 do 15 sati: Mojdež, Tijesni Klanac i Kulinovići.

Kotor

– u terminu od 9 do 11 sati: Lastva Grbaljska, Čeren, Gude Polje, Kovačko Polje, Bratešići, Glavatske Kućice Gorovići, Kovači, Kubasi, Višnjeva, Glavatičići, Trešnjica, Zagora, Ukropci, Krimovice, Trsteno i Platamuni;

– u terminu od 9 do 12 sati: Muo (dio korisnika), Prčanj, Šarena Gomila, Glavati, Markov Rt, Stoliv i Verige;

– u terminu od 9 do 14 sati – Markov Rt.

Tivat

– u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Ostrvo Cvijeća, Industrijska zona Račica, Solila, Obala Đuraševića, Brdišta, Toplić, Vrijes, Dumidran, dio Gradiošnice, Rahovići, Meštrovića Peć, stara ciglana, Dubravčevina, Kaluđerovina, poljoprivredno dobro i Preduzeće za preradu otpadnih voda;

– u terminu od 9 do 14 sati – stambene zgrade Seljanovo SIZ i gradilište preko magistrale do hotela „Tivat“.

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati: Mrkojevići, dio Ostros (centar) i Ardulići;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – dio naselja Dubrava iznad magistrale od 106 ulice pa nadalje.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati – dio naselja Donja Briska Gora, Ćurke i Sutjel.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati: Odžak, Alići i Vilići (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 9 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci i Vrba (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 16 sati: Uremovići, Crnobori, Gornje Selo i Javorak.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka i Virak.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 14 sati – Loznice;

– u terminu od 8 do 18 sati – Lješnica;

– u terminu od 9 do 16 sati: Njegnjevo, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo Selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Stožer 1 (Žuber), Vrh, Femića Krš, Radulići, Mioče i Rakonje.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov Do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje;

– u terminu od 7:30 do 15 sati – Sjerogošte;

– u terminu od 8 do 15 sati – ul. Jagoša Simonovića.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 15 sati: Žari (Razboj), Pobrsijevići, Siga, Krstac, Uloševina, Pobrsijevići, Jakovići, Jokići, Stevanovac, Slatina, Gojakoviće, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj i Crvena Lokva;

– u terminu od 9 do 13 sati – Štitarica;

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Razdolje i Selo Ćosovica.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista i dio sela Savin Bor.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Dosuđe.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Meteh, Jara i Babino Polje.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Goražde i Zagrad.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Prisoja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

