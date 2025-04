U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do, dio ulice Nikole Tesle, ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica i ulica Petra Miljanića, Cerovica.

Tuzi

-u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selištez.

Zeta

-u terminu od 10 do 15 sati:Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (moguća kratkotrajna isključenja),Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo,dio Novog Sela.

Cetinje

-u terminu od 09 do 15 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci.

-u terminu od 08 do 14 sati:Dodoši.

Nikšić

–u terminu od 08 do 15 sati: dio Lukova, dio Laza, dio Dragovoljića

-u terminu od 08 do 16 sati: Laz

-u terminu od 08 do 17 sati: “Balosave, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana), Dubočke Gornje (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja

Plužine

-u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac

-u terminu od 08 do 18 sati:” Unač, Repetiror,Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Ulcinj

-u terminu od 09 do 15 sati: Beogradsko naselje u Donjem Štoju (kod apartmana Buzuku), Objekti kod solanskog puta (ispred auto servisa Ljajka)

Budva

uterminu od 13:30 do 15 sati: dio naselja BULJARICA, GOLUBOVIĆI,BURINE,KISIKANA.

-u terminu od 09 do 10 sati: dio naselja Buljarica, Bačvice.

-u terminu od 10 do 11 sati: dio naselja Buljarica, Bačvice.

-u terminu od 11 do 12 sati: dio naselja Buljarica, Kampovi Buljarica.

-u terminu od 12 do 13 sati: dio naselja Buljarica, Fabrika Vagona.

-u terminu od 13 do 13:30 sati: dio naselja Buljarica, Fabrika Vagona i Kisikana.

Kotor

-u terminu od 08 do 15 sati: Čeren, Prokosi.

Tivat

-u terminu od 09 do 10 sati: potrošači oko Osnovne škole u Gradiošnici

-u terminu od 11 do 12 sati: Tripovići, dio Učura i Mažine

Herceg Novi

-u terminu od 08:30 do 14 sati: Kameno, Ubli, Vrbanj, Mokrine, Lazarevići, Kosić, Kruševice, Petijevići, Bijelići, Dizdarica, Dugunja, Stanovčići, Mandići kod Crkve.

-u terminu od 11 do 16 sati: kompletan konzum Bijele – od Kamenara do Baošića.

Mojkovac

-u teminu od 08 do 15 sati: Donji Lepenac, Pržišta, Feratovo polje, Osredine, Juškovića potok, Rudnica, Gornji Lepenac.

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Mujića Rečine,Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica.

-u terminu od 08 do 15 sati: Žirci, Sjerogošte.

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 14 sati: Zaton – dio naselja kod stare škole

-u terminu od 08 do 15 sati: Grab 2 – Dauti,Muslići

-u terminu od 09 do 16 sati: Pavino polje,Ivanje,Zaton-stara škola,Zaton – Klinac,Njegnjevo,Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica,Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo,Sutivan,Ravna rijeka.

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati:Selo Rovca,Dio sela Šekular.

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće, Slatina,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja,

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Bor, Gornji dio sela Savin Bor, dio sela Tucanje.

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke- Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh.

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Vuča.

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Rabitlje.

-u terminu od 08 do 15 sati:Ul.Nemanjina, Zagrebačka, Stevana Samardžića, Vlatka Samardžića, dio ul.Njegoševe, 29.novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljković, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2-PERIODIČNA ISKLJUČENJA,Zgrade u ul.Mila Peruničića, Restoran Milet Bašta, ul.Vuka Kneževića, dio.ul.Vardarske, gradska pijaca-PERIODIČNA ISKLJUČENJA,Zgrade u naselju Varos-PERIODIČNA ISKLJUČENJA.

Žabljak

-u terminu od 08 do 18 sati:Njegovuđa Baza, Aluga.

-u terminu od 09 do 17 sati: Suvodo.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati:Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

