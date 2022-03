U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 30. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Mrke, Boljesestre i Fundina.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Podglavice, Kuline, Šišković, Lije, Stanjevića Rupe, Ciglana, Fabrika stanova, Most Radovića, Kiro Radović, Glavice, Pištet, Burum i Do Pješivački.

Cetinje

– u terminu od 8 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 16 sati: Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla i Javljen.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati: Podprisoje, Gornja Brezna i Lug.

Kotor

– u terminu od 9 do 12 sati: Dobrota (zgrade Pionir i naselje prema Kotoru i Trećem putu iznad magistrale) i Peluzica (Peluzica i naselje oko zgrade MUP-a);

– u terminu od 9 do 13 sati – Krivošije (Knezlaz).

Bar

– u terminu od 9 do 11 sati – trafostanice Čeluga 1 i 3 i trafostanica Milanovići;

– u terminu od 12 do 13 sati – Mrkojevići.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati – dio naselja Kruče uvala.

Bijelo Polje

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Cerovići i Gornja Crnča;

– u terminu od 9 do 16 sati: Selakovići, Ostrelj, Kruševo-Crnionica, Grubješići, Ivanje, Potoci i Voljavac;

– u terminu od 14:30 do 19 sati – Goduša;

– u terminu od 9 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac i repetitor Kurilo.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 9 do 16 sati – Lipovo;

– u terminu od 9 do 15 sati: Mujića Rečine, Žirci i Jasenov Do;

– u terminu od 8 do 15 sati – Smira.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 15 sati: Bistrica, Dobrilovina, Ravnjak, Crna Poda i Feratovo Polje;

– u terminu od 9 do 13 sati – Paćice.

Rožaje

– u terminu od 10 do 12 sati – dio sela Binjoši;

– u terminu od 10 do 14:30 sati – Rijeka.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Pepiće.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i selo Goražde.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Seoce.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Vrbica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS