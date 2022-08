U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 17. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, karaula Cijevna, karaula Poprat, repetitor Zatrijebač, Slacko, Jasika, Boljesestre, zgrade na Bulevaru Veljka Vlahovića, Pera Ćetkovića kod kružnog toka, dio Veljeg Brda.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Zagoriča oko TS Podgorica 1, Rogami, Vranjske Njive, Miletine Njive, dio Veljeg Brda, dio Pričelja, Radevići, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Liša, Baći, Vukovići, Straganica, Zavala i Radeća (moguća kratkotrajna isključenja).

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, GSI, ZIP, dio Lazina, Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Jabuke, Donji Zagarač, dio Gornjeg Zagarača, Lazarev Krst, Povrhpoljina, Begovine, Zip, Begovine, Tomaševići i Kopito Petrovića (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu); Markovići, dio Gornjeg Zagarača, dio Novog Sela, Suk, Mamućevina, Begovine, Plana, Strahinjići i firma Kovinić, Pištet – dio Gornjih Martinića i Glava Zete.

– u terminu od 08 do 18 sati: Glava Zete i dio Dobrog Polja.

Cetinje

– u terminu od 08 do 14 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

– u terminu od 09 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići; Oćevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Planik, Počekovići i Bršno.

– u terminu od 17 do 19:30 sati: Vib-Bas, Lovćen auto, Golijsko naselje Kličevo, kamenolom Vrtac, Booster, „Radulović“ šljunkara, tunel Budoš, Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica i Vitasojevići.

Bar

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Donje zaljevo-Perčobići i kamenolomi Euromixa

Budva

– u terminu od 08:30 do 11:30 sati: naselje na brdu Podkošljun u blizini Lovačkog doma.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Muo Ramadanovići.

– u terminu od 09 do 10 sati: Dobrota- Daošine (dio iznad magistrale)

Herceg Novi

-u terminu od 10 do 11 sati: Ratiševina ( dio korisnika oko Sksay sata ).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići, dio sela: Seoce i Gnjili Potok

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Vinicka.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Ivanje-Marinkovići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Osmanbegovo selo, Vrh Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Kruševo, Pripčići, Obrov i Ivanje-Koraći.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte i Lug Vukićevića.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 16 sati: Donja Polja i Babića polje.

– u terminu od 09 do 13 sati: Štitarica 1, Tutići, Paćice, Kolektori i Marića luka-Papratine.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari.

Gusinje

– u terminu od 09 do 16 sati: kompletno područje opštine Gusinje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice.

– u terminu od 09 do 16 sati: kompletno područje opštine Plav.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka.

– u terminu od 09 do 17sati: Glisnica, repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Kosanica.

– u terminu od 09 do 17sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Gradac, Pupovići, Crnci i Leovo Brdo (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova).

– u terminu od 09 do 14 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori i Javorak.

– u terminu od 10 do 15 sarti: ulica 1. decembra, Pavla Bulatovića, Avalska, dio ulice 37.divizije, Tršove, Hotel „Pljevlja“, Dom Kulture, Zgrada Winga, podzemna garaža, ulica 3.Sandžačke brigade, Autobuska, Pošta, zgrade TE u ulici 3. Sandžačke brigade, Radio PV, Ul.Narodne revolucije, zgrada penzionera, zgrada Borova, kotlarnica, Atlas banka, Zgrada Suda, Tržni Centar, dio ul.Kralja Petra, zgrada Stare Name, Ul.Boška Buhe, Tršova, Voja Đenisijevića, Glasinačka, Boška Buhe, zgrada iznad apoteke, Apoteka Risto Vukotić, Vatrogasni Dom, dio ul.Narodne Revolucije, Volođine Zoil Lovćen, ul.Podgorička, Dječji vrtić, dio ul.Velimira Jakića i Kralja Petra, zgrada Solidarnosti, Dom Vojske i zgrade u ul. 1.decembra, dio ul.Pavla Bulatovića, dio ul.37.divizije”

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio sela Daciće i Plunca.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Radetina i selo Razdolje.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca i Ninkovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS