U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 20. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 11:30 sati: Područje Kuča – Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Roždec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat, repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Gornje Gorice oko Vinopodruma, dio Tološa – dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića, dio Momišića – dio ulica: Fruškogorske, Belvederske, Nikca od Rovina i Baja Pivljanina, Nova Dalmatinska ulica – naselje u blizini Bazara, dio ulice Slobode kod česme i dio ulica Hercegovačke i Balšića

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio Veruše

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Studenog, Pištet – dio Gornjih Martinića, Glava Zete, dio Novog Sela

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mratinje selo, Repetitor T-mobile

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Javljen, Kuside, Stari dvori, Kuside-vojska, Presjeka, Čeline, Gornje Srijede, Donje Srijede, Vilusi

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Donji Štoj(ulica iza katoličke prema stovarištu Građe Komerc)

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ostros

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Rahovići- Mrčevac

Kotor

-u terminu od 11:00 do 13:30 sati: Daošine

-u terminu od 9:00 do 9:30 sati: Zgrade Jugopetrola, naselje između Trećeg puta i magistrale do naselja Truć, naselje ispod magistrale od Fakulteta za pomorstvo do zgrade Mravinjak

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Truć- Dobojska

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Kovači, Višnjeva, Kubasi

Plav

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: kompletna područja Opština Plav i Gusinje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: selo Hakanje

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: kompletna područja Opština Plav i Gusinje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, sela Jugovine i Banjevac

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Rožaje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ulice Maršala Tita i naselje Brđani – Kratkodrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Seošnica

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Crvena lokva, Pobrsijevići

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sunga

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ujniče, Ostrelj, Laholo, Radulići, Ravna rijeka, Ribarevine, Kanje, Ograde

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija,Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Rudnik u Borovici, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

