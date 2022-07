U ponedjeljak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 01. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Korita, Han Garančića i Boljesestre.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio sela Radovče i dio Studenog.

– u terminu od 09 do 10 sati: Fabrika sira, Stologlav, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Stanić, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Donji i Gornji Crnci, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Seoca, Radovče, Osredina i Ćelija Piperska.

Cetinje

– u terminu od 09 do 17 sati: Kosijeri.

Nikšić

– u terminu od 07 do 12 sati: VP Kapino Polje, Pilana Milić Kočani, Poklonci, Poklonci Vodovod, Krupac, Crnodoli.

– u terminu od 08 do 15 sati: Javljen, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine, Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela, Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug, Donja Brezna, Pilana Brezna.

– u terminu od 11 do 12 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 07 do 10 sati: Dio Makedonskog naselja kod novog nadvožnjaka – zgrada Ilinden.

– u terminu od 09 do 14 sati: Ostros.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Zoganje(kod mljekare Arena Millk).

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 10 sati: Klinci, Mrkovi, Tići, Radovanići, Eraci, Ponta Vesla, Mardari, Žanjice, Velji Kam, Mirišta, Rovanac.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo, Gradišnica, Košutiće.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’, Cerovo 2, Radulići, Pavino polje, Gornji grad, Ravna rijeka i Ribarevine.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Selišta i Mujića Rečine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Polja, Krstac, Stevanovac, Pobrsijevići, Slatina, Jakoviće, Gojakoviće, mHE, Bistrica, Kaludra, Crna Poda, Dobrilovina.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari i Dobrilovina.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Martinoviće.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Naselja: Rudo Polje, Šarkinovići i dio sela Brezojevice.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Tucanje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Kosanica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09:30 do 10 sati: Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – moguća isključenja u navedenom periodu.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Njeguš i Razdolje.

– u terminu od 08 do 18 sati: dio Seoššnice.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Šavnik

– u terminu od 08 do 12 sati: Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

– u terminu od 09 do 18 sati: Krnja Jela.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

