U ponedjeljak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 12. avgusta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Brskuta, Gornje Mrke, Dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća.

– u terminu od 08 do 17 sati: UlicaSkopska, Goce Delčeva.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Zgrade u Ulici Jovana Cvijića.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Ulica Đečevića.

– u terminu od 09 do 17 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk.

– u terminu od 08 do 12 sati: Dio Filendara.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 17 sati: Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Luke Ivaniševića, dio Ulica Save Burića i Bore Stankovića i dio Donjeg Kraja, Naselje 4 jul II, Omladinska ulica i dio Predgrađa, Lovćenska Ulica i Humci, Bogdanov Kra, Ulica Peka Pavlovića i Save Burića.

Tuzi

– u terminu od 08 do 16 sati: Stadion Tuzi.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Stubičko Međeđe, dio Kuta, Miolje Polje, Baljački Do, Krtine, Šljeme, Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra, dio Rudog Polja, dio Integralovog naselja.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Tivat

– u terminu od 08 do 11 sati: Dio naselja Gošići.

Kotor

– u terminu od 08 do 13 sati: Dragalj, Malov do, Jelov do, Zvečava, Unijerina, Knežlaz, Ledenice.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 11:30 sati: Ubli, Dugunja, Dizdarica, Žlijebi, Stanovčić, Mandići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma i tunel Tifran.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Rijeka, Donja Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Goduša, Ivanje, Ivanje, Crhalj, Dubovo, Banje selo, Nikoljac – Rogojevići, Loznice, Lješnica, Ribarevine, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna, Vrh, Korita.

Kolašin

– u terminu od 08 do 06 sati: Konzum opštine Kolašin.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež, Gornja Rovca.

Mojkovac

– u terminu od 02 do 06 sati: Konzum opštine Mojkovac.

– u terminu od 08 do 14 sati: Zaboj.

– u terminu od 08 do 16 sati: Štitarica.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Martinoviće.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, selo Bor, dio sela Radmanci.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Meteh, Jara i Komarača (Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh)

Pljevlja

– u terminu od 09 do 14 sati: Dom starih, Ul.Njegoševa, Dušana Obradovića, Istarska, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirkske, Manastir SV.Trojica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Podkrajci.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Lučice.

Žabljak

– u terminu od 09 do 10 sati: Buljov Pod i dio ul.Njegoševe, pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog Parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Bleči, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, dio trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, Tržni centar.

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS