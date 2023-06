U ponedjeljak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 12. juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kruševice i Jasika, zgrade preko puta Doma Zdravlja na Pobrežju

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Dio ulice II crnogorskog bataljona, dio ulice Trifuna Đukića i dio Piperske ulice, Orasi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio stare Zlatice ulica Primorska

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Sušica, dio Kosića, dio Kosića, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, Koljat, Dio Lazina i dio Mamućevine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica(kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo, Glava Zete, Ćafa, Baloče, Studeno

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu.

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Baukovo u blizini Islamskog centra

Ulcinj

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Hiper market Voli, Djerane

-u terminu od 8:03 do 12:30 sati: naselje Kruče

Budva

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: 2 (Dva) GP ivestitora ”Stabilis Investment”

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: objekta ”Casa AL Mare” i objekta ”Stublina hotel Group”

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mokrine, Kruševice, Vrbanj

-u terminu od 7:00 do 16:00 sati: Norveško Naselje- Baošići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Stoliv – dio potrošača

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Cerovo, Baljački do, Bobotovo Groblje, Oštrovac, dio Rubeža

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bistrica-Farma, Gornja Crnča

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rodijelja, Pripčići, Gorice, Nikoljac, Mirojevići , Rasovo , Božovića polje, Sokolovica, Gornji grad, Barice

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kula

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Bjelojeviće

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori, dio sela Savin Bor

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Šekular

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio sela Ulotina

Plav

-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: selo Hoti

-u terminu od 9:00 do 18:30 sati: uže gradsko jezgro Plava,Dom Kulture i Sporska Hala

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: selo Jablanica

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo , Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara – više isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 13:00 do 14:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Đakovići, Prisoje, Metaljka, Bjeloševina, Strahov Do, Čardak-Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Orlja

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: Rudnik olova i cinka “Gradir Montenegro”, naselje Šula, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Jelina Gora

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: dio ulica Vuka Karadžića i Tripka Džakovića, naselje oko ”MB” Hotela

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio sela Šumanovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS