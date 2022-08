U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 22. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Dahne, Dajbabe i Botun, Bolje Sestre, dio Zagoriča, Ulica Iva Andrića, Ljevorečka, Dragana Đurovića, Hercegnovska, Andrijevička i Danilovgradska, dio Dajbaba, Manastir Dajbabe

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lakat, Jelenak – Luke, dio Studenog

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Glava Zete i dio Dobrog Polja

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ljubotinj

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Goranska, dio Goranska(Šume), Podprisoje, Gornja Brezna, Lug

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jasenovo Polje, Praga, Dragovoljići, Javljen

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Prčanj – Šarena gomila, Perast -od Škole do izlaza prema Kotoru

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Stari grad – Pomorski muzej i dio potrošača oko muzeja

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Razboj

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žari

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Lepenac

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Osredine

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Crkvine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Selišta, Durutovac, Rečine

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ostrelj, Sutivan, Zaton, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’, Cerovo 2, Rasovo, Gornji grad, Laholo, Ribarevine, Pavino polje

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Femića krš

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Loznice

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Lješnica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio sela Budimlja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Tucanje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda, Đuliće,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina, Zorići, dio sela Seoce , Slatina,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark, dio sela Seoce i Prisoja

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Katun Babino Polje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Dedići, dio sela Kalače

-u terminu od 8:30 do 18:00 sati: dio sela Mujevići, selo Skarepača, dio sela Bogaiće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uskoci, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Brvenica, Glisnica

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.