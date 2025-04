U ponedjeljak planirani radovi na mreži u više opština

U ponedjeljak će, zbog planiranih radova na mreži, bez struje biti:

Podgorica

-u terminu od 08:30 do 13 sati: Distributivni centar na Tuškom Putu.

Danilovgrad

-u termimu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (moguća kratkotrajna isključenja),Luke, Jelenak i Kula Lakića i dio Novog Sela.

Cetinje

-u terminu od 08 do 15 sati: Pod Uba.

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Laza, dio

Dragovoljića.

-u terminu od 08 do 13 sati: Voli, Ibon, Autobuska stanica, Pozorište 18. Septembar, Mex, Stara Varoš, Gojka Gačevića, Željeznička Stanica.

-u terminu od 08 do 17 sati: Balosave, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica (Zlatna Strana), Dubočke Gornje (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja.

Plužine

-u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac, Bezuje.

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Gornji Lepenac, Tutići, Donji Lepenac, Pržišta, Jakovići

-u terminu od 08 do 13 sati: Lepenac-Cer

Kolašin

-u terminu od 08 do 17 sati: Plana, Blatina, mHE Bistrica, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Lipovo,Bakovići, Hils, Ilinčić, Rovačko Trebaljevo, Moračko Trebaljevo, Radigojno, Fabrika vode ‘Suza’, Željeznička stanica ‘Trebaljevo’, mHE Bukovica, Sjerogošte,Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari.

-u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Bojići, Sjerogošte.

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 14 sati: Ulica Muniba Kučevića, zgrade Osnovnog i Višeg Suda, Doma Kulture i Zavoda za zapošljavanje

-u terminu od 09 do 16 sati: Boljanina, Sutivan, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Muslići, Banje selo, Njegnjevo – novo selo, Lipnica, Lješnica, Pali, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Ribarevine, Kostići.

Kotor

-u terminu od 10 do 12 sati: Morinj – Kobilja

Herceg Novi

-u terminu od 9:30 do 13 sati: Stari Grad

-u terminu od 13 do 17 sati: Podrčje oko zgrade Pošte, Parka i bivšeg C Vračar samoposluge.

Tivat

-u terminu od 08 do 14 sati: Klinci, Zabrđe, Petrovići, Obosnik

-u terminu od 08 do 09 sati:Dumidran – dio potrošača.

Budva

-u terminu od 15 do 16 sati: Prijevor, Jaz. Svinjišta, Servisna zona Jaz, Poljice, Lastva Grbaljska,Partizanski put, Kovačko polje,Platamuni, Ograde, Trsteno, Desančić, Krimovica, Pićani, Zagora, Glavatičići, Kovači, Gorovići, Bratešići.

-u terminu od 14 do 15 sati: Dio nas. Prijevor, Seoce.

-u terminu od 12 do 13 sati:Dio nas. Prijevor, Seoce

-u terminu od 11:30 do 12 sati: Dio nas. Prijevor, Seoce.

-u terminu od 13 do 14 sati: Dio nas. Seoce.

-u terminu od 09 do 10:30 sati: Dio nas. Plaže Jaz

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati:Dio nas. Prijevor

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 13:30 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: naselje Đerane iza Doma zdravlja,dio Starog Grada.

Bar

-u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža.

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Rovca, dio sela Šekular.

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14 sati: Dio sela Božiće, Dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Bor, donji dio sela Lagatori, dio sela Petnjica-zaseok Johovica, dio sela Savin Bor, Centralni dio-Sela Ponor.

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje, Selo Mašnica .

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Plunca.

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Brvenica,Rabitlje.

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati:Suvodo, Pitomine.