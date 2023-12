U ponedjeljak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: zgrade u ulici Vasa Raičkovića preko puta Mašinske škole i zgrade iza Ministarstva odbrane, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, Naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske, Naselje iza restorana Internacional, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, ulica Plavska, Vardarska, Kosovska, Kupusci.

Podgorica / Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, dio Glavice, , dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje iza hotela Perjanik, Kasarna, Zagreda i dio Orje Luke.

Cetinje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Rvaši, Pod Uba.

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane..

– u terminu od 10 do 11 sati: Njeguši i Žanjev Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo Groblje, Cerovo, Vitalac, Gornje Dubočke, Pećinovac.

– u terminu od 09 do 10 sati: zgrada Neksana, dio Rudog polja.

– u terminu od 10 do 10:30 sati: dio Kličeva, Budoška, Gudeljska, dio Straševine, Podgorički put.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Dio potrošače Dubrave 1, ul.126 do ul 131.

– u terminu od 08 do 10 sati: Potrošači u blizini manastira Ribnjak.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dabezići i Mrkovsko polje.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Božića.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Crni Vrh, Beranselo, Veliđe, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića Navotina, Crni Vrh, Lubnice, Praćevac, Bastahe, Kurikuće, Glavaca, Vuča i Jelovica.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 12 sati: Čokrlije, Rajkovići, Krstače, Mahala, Pavino polje, Biokovac, Grubješići, Kičava, Bijeli potok, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Grab, Stožer.

– u terminu od 09 do 16 sati: Vrh, Pavino polje, Zminac, Nikoljac, Prijelozi 2 – Zakom, Pavino polje – Draškovina, Lipnica, Rajkovići, Sela – Čeoče.

– u terminu od 11 do 14 sati: Mojkovačka ulica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Mujića Rečine, Međuriječje, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Naselje ‘Silos’.

– u terminu od 10 do 11 sati: Vrujca, Ravni.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Čuklin.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Murovac i Javorovo.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Ski lift, dio Brezojevice i Bogaića.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova.

– u terminu od 09 do 16 sati: Živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Seošnice.

– u terminu od 09 do 16 sati: Pogoni: Autoservis, Dekor, Fabrika Mašinskih djelova, Tofi i Ibar Mont, Titeks i Kristal, Naselja: Zeleni, Žute Litice i Županjica, Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont, TV Repetitor, Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, DonjaLovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

Žabljak

– u terminu od 09 do 16 sati: Savin Kuk, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

