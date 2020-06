U ponedjeljak isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 08. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 19 sati: dio Dahne, Dajbabe, Botun, JU Centar “Ljubović” i naselje oko njega i ul. Ksenije Cicvarić.

– u terminu od 08 do 12 sati: dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, Regionalni vodovod, željeznička stanica Zeta, Ponari i Vukovci.

– u terminu od 10 do 14 sati: centar Golubovaca.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice oko puta za Ribnjak i fudbalskog stadiona, dio Vranića (ul. Luke Gojinića i ul. Kraljice Jakvinte), ul. Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića i Ludviga Kube.

– u terminu od 09 do 11 sati: dio Bulevara Stanka Dragojevića (oko NLB banke).

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Bulevara Ivana Crnojevića i dio ul. Beogradske (kod Stadiona malih sportova).

– u terminu od 09 do 17 sati: Vranjske Njive.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Đeđezi i Stanjevića Rupa.

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Crpna Grlić, Bjelusi, Ćurilac, Lazine, Kopito Petrovića, Šimšić, Tomaševići, Begovine, ZIP, GSI, Gruda, Vinarija Ravil, Gornji i Donji Zagarač, Malenza, Đeđezi, Bandići, Markovina i Povrhpoljina (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.).

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Lazarev Krst, Donji Zagarač Čelebić i Jabuke.

– u terminu od 08 do 15 sati: Klikovače.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, Tunel Mekavac i Ulići (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.).

– u terminu od 08 do 16 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Praga i Lipova Ravan.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Pekara Krute, Pumpe Klezna, Gornja Klezna, Donja Klezna.

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Donji i Gornji štoj, Sv.Nikla i Ada Bojana.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Kravari, Đerane 2, ulica Spasoja Ivanovića kod Kućevića, ulica turizma.

– u terminu od 08 do 17 sati: Zoganje, Sv.Đorđe, Reč.

– u terminu od 09 do 15 sati: Povremena isključenja područja Bijele Gore kod Stare uljare.

Bar

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Ilino kod stajališta, zgrade BH Bau i potrošači oko i ispod zgrada.

– u terminu od 09 do 14 sati: Veliki Pijesak.

– u terminu od 08 do 17 sati: Gluhi Do, Limljani, Vodovodne pumpe Malo, Velje Oko i gornji dio naselje Brca.

– u terminu od 15 do 20 sati: Ahmetov brijeg.

Budva

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Budva Polje, dio Mainskog Puta, dio naselja Budva polje u blizini Benzinske Pumpe i Svatovska ulica.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 10 sati: Topla, dio potrošača oko Milašinovića Mosta.

– u terminu od 09 do 14 sati: Bijela, potrošači od Osnovne Škole Orjenski Bataljon do Brodogradilišta, potrošači oko Centra za kulturu Bjele, kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova..

Tivat

– u terminu od 09 do 11 sati: Kukuljina, potrošači oko IDEA marketa i SAM comerce pumpne stanice.

Kotor

– u terminu od 08 do 17 sati: Krivošije, Dragalj.

– u terminu od 09 do 14 sati: Radanovići, Paprati, Šišići, Popova ulica.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Prisoja.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio planinskog katuna Jelovica i dio sela Trepča.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Meteh ,Jara i Babino polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Reljin Kamen, Marinkovici, Barice, Rasovo, Nedakusi, Pripčići i Zaton Podublje.

– u terminu od 09 do 14 sati: Negobratina, Ličine.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Čokrlije Cerovići, Muslići, Selakovići, Ujniče, Grančarevo donje, Grančarevo gornje, Grančarevo repetitor, Tomaševo, Tomaševo Vojo Rakočević, Skočigorina Drndari, Glibavac, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska donja, Lijeska gornja, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana Jela, Kameno Polje, Džukeljska Jama, Barice Škola, Reljin Kamen.

– u terminu od 08 do 11 sati: Konfekcija.

Kolašin

– u terminu od 08 do 18 sati: Rečine, Skrbuša, Mateševo, Bare, Vranještica, Jabuka.

– u terminu od 09 do 14 sati: Svrke.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ski Centar 1600, Tunel Klisura, Zekova Glava.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Planinica.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Brvenica i Kruševo.

– u terminu od 09 do 12 sati: Mataruge.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Borje, Šumanovac, Hotel Polar Star, Ninkovići.

– u terminu od 10 do 12 sati: Kovačka Dolina.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.