U ponedjeljak isključenja zbog planiranih radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 6. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio ulica: Boška Buhe, Krsta Popivode, Vilotija Blečića, Miloša Vuškovića, Dalmatinske, Mašana Božovića, Đura Čagorovića i Luke Gojnića, dio ulica: Vlada Ćetkovića, Nove Dalmatinske i Slovačke, dDio ulice IV proleterske i dio Bulevara Ivana Crnojevića, Njegoševa, Gornja i Donja Vrbica.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ivanj Uba, Jablan i Dolovi Kovački.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Dujeva.

– u terminu od 09 do 12 sati: Lipovik, Čukojevići, Dujeva i Zaječina.

– u terminu od 09 do 16 sati: dio Bulevara Crnogorskih Junaka i dio ulica Njegoševe i Baja Pivljanina.

Nikšić

– u terminu od 08 do 10 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

– u terminu od 08 do 15 sati: Javljen.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Vilusa i Gornje Dubočke.

– u terminu od 12 do 14 sati: Gvozdenice.

– u terminu od 12:30 do 14:30 sati: Moštanica.

Plužine

– u terminu od 09 do 15 sati: Brijeg.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: naselje Tomba.

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio potrošača u Makedonskog naselju (ul. Rista Lekića i Požarevačka).

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati: Brčeli 1, Brčeli 2, Bukovik, Sotonići , Bujele Poljane.

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Dio postrošača u blizini Zelene Pijace.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: Gradilište hotela AS.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio ul. 28 decembar od Doma kulture prema Pijaci.

Kotor

– u terminu od 08 do 11 sati: Od Palate Kamenarović do Palate Dabinović – i ispod i iznad magistrale.

– u terminu od 09 do 13 sati: Dio Kavča do Gradiošnice.

– u terminu od 10 do 11 sati: Stari grad, Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Tijesni klanac, Mojdež i Kulinovići.

– u terminu od 09 do 10 sati: Potrošači iznad Autobuske stanice, ulice Orjrnskog bataljona, Sava Bajkovića. Topla potrošači oko Hotela Tople, Muzeja i kuće Iva Andrića.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo i dio Gračanice.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i djelovi sela Goražde i Štitari.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Šolje i Trubina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Pavino polje, Voljavac, Cerovo 2 i Jabučina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin

– u terminu od 08 do 12 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Selišta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 11:30 do 12 sati: Ski centar 1600, Repetitor ‘Zekova glava’, Gradilište ‘Tunel Klisura’.

– u terminu od 12 do 12:30 sati: Teritorija opštine Kolašin.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 17 sati: Crvena lokva.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Azane, Vrševo i dio Vrbice.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: uže gradsko jezgro Plava, zgrada Opštine, zgrada Osnovnog suda i dio Pepića.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 16 sati: Dio ul. Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj, dio ul. Voja Đenisijevića.

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Rudnik olova i cinka “Gradir Montenegro”, naselje Šula, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko.

– u terminu od 09 do 15 sati: Naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

– u terminu od 10:30 do 11 sati: Rudnik olova i cinka “Gradir Montenegro”, naselje Šula, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje i Halilovići.

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Sređani, Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, Donja Lovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Krnja Jela.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.