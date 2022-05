U ponedjeljak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 16. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Raći, Ubalac, Momče, Stravče, Kržanja, Kastrat, Brezovice, Lokve i Ptikalj, Ulice: Plitvička, Bora Stankovića, Aerodromska i Bohiljska, dio ulica: Ljubović, Petra Prlje i Crnogorskih Serdara, dio Konika – ulice: Braće Ribar, Tuška, Medunska, Zagrebačka, Milutinovića, Matije Gupca i Žrtava fašizma, Boljesestre, dio ulice Sava Lubarde.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: Zagreda, Daljam, Počijevka, Mijokusovići.

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Hotel Zeta, dio ulica Blaža Mrakovića i Sava Burića.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Kraće Do, Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 17 sati: Cerov Pod.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Macavare, Javljen i Vasiljevići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Šume, Prisoja, Vrzipov do, Presjeka, Čeline, Srijede, Miolje polje, Jugovići, Staro selo.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati: Orah.

– u terminu od 11:30 do 16:30 sati: Plužine, Seoca, Bazen, Šume, Goransko, Sinjac, Pivski Manastir, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno.

– u terminu od 12 do 16 sati: Unač, Repetiror, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Tomba.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: UL. Ive Lole Ribara / Stambene zgrade Ivanovići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Selo Gač.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Markov Rt, Stoliv ( područje od hotela Boka Bay do Veriga).

– u terminu od 10 do 12 sati: Rakite – donji dio naselja.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kamenari, Đurići, Greben.

– u terminu od 09 do 12 sati: Područje oko Motela Vinogradi u Sutorini.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Đulići.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Šekular, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Cerovići – Muslići, Livadice, Jabučina, Pavino polje, Gorice (nova TS), Cerovo 2.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin

– u terminu od 08 do 12 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Selišta, Pažanj.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Mrtvo Duboko.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Murovac.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Babino Polje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 18 sati: Selo Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova)

– u terminu od 09 do 18 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grahovo i Razdolje.

– u terminu od 10 do 12 sati: Donja Lovnica.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

