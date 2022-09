U ponedjeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 19. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 10 sati: Vranjina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Opasanica, Pajkov Vir, Širalija, Slacko, Ubogi Do i Uvač, zgrada pored Uprave Policije u ulici Svetozara Markovića, dio Drača – dio ulica: Hotske, Kučke, Vlada Martinovića i V proleterske brigade, dio Tološa – dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića.

– u terminu od 08 do 16 sati: Centar grada – dio ulica: Bokeške, Hercegovačke, Njegoševe i Slobode.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat, dio Lazina, dio Veljeg Brda.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Bulevar Crnogorskih Junaka, Puškinova ulica i Predgrađe.

– u terminu od 09 do 16 sati: Riječki Grad.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vilusi i Pilatovci.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Goransko (Selo).

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Goransko (Okrajci).

– u terminu od 08 do 18 sati: ” Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Dubovica (stambena zgrada MUP-a u Dubovici).

Kotor

– u terminu od 09 do 10:30 sati: od gradske plaže do Fakulteta za pomorstvo.

– u terminu od 10:30 do 14 sati: Malov Do.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Konjuha i dio Zabrdja.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte, dio sela Goražde, Rovca.

– u terminu od 10 do 14 sati: planinski katun Jelovica.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 18 sati: Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’, Cerovo 2, Ribarevine, Pavino polje, Nedakusi i Žurena.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Durutovac, Vladoš.

– u terminu od 09 do 12 sati: Trg borca i ulice: Dunje Đokić, Palih partizanki i IV proleterske brigade.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Krasića strana, Stevanovac, Pobrsijevići, Slatina, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 16 sati: Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: katun Babino Polje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Kosanica.

– u terminu od 09 do 18 sati: Gradac, Pupovići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Fejzići.

– u terminu od 11:30 do 14 sati: Bolnica, Autobuska stanica, Bandžovo brdo, Carine i Kamenjuša, Školski centar, Izbjegličko naselje, uži dio grada Rožaje(ulice Maršala Tita i 30 septembra) i dio naselja Bandžovo brdo

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

