U ponedjeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 4. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Pištet i Potkraj Šaranovića.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Usputnica, Vitasojevići i Bobotovo Groblje.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Gluhi do, Limljani, Koraču, Pozanje.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Ada (od mosta prema račvi).

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: Crveni Brijeg – Vidikovac.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo.

Berane

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Rijeka Marsenića.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma, Babino, Drgosava, Zagrađe i dio sela Goražde.

