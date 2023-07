U ponedeljak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 03. jula , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Han Garančića

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Benziska Pumpa u Dahni

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Smokovac, Radan

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Farmaci ispod magistrale

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, Studeno

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ravno

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Cerovo, Koravlica

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Dio potrošača u Ilinom iznad pruge, dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu, dio potrošača u Mrkovskom polju

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Donji Štoj-ul. Sv. Mateu

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Dio Bulevara na Velikoj plaži prema Tehnomax-u.

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Selo Klanac

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor, Selo Orahovo

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dio sela Vusanje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Trešnjevo 1, dio sela Božiće

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Selo Ulotina

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Bjelojeviće

-u terminu od 10:00 do 17:00 sati: Planinica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Vrujca, Ravni, Smira, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Nikoljac

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Jabučina, Božovića polje, Stožer, Prijelozi, Potkrajci, Kanje

Pljevlja

-u terminu od 12:00 do 18:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Đakovići, Prisoje, Metaljka, Bjeloševina, Strahov Do, Čardak-Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Orlja

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

