U ponedeljak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 16. januara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Bera, Liješta, Milunovići, dio Dahne iza Montenegro Petrol Pumpe, zgrade u Ulici Meše Selimovića, Pozorište i Zgrada pored Pozorišta.

– u terminu od 09 do 12 sati: naselje oko škole Savo Pejanović.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama i Ciglana.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Ulići.

– u terminu od 09:30 do 15 sati: Područje Katunske nahije: Cuce, Bjelice, Čevo, Velestovo, Markovina, Ubli, Bijele Poljane, i područje Lastve Čevske (naizmjenična periodična isključenja).

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Bršna i Usputnica.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Borkovići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Naselje Utjeha.

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Baukovo u blizini Islamskog centra, Virpazar – Grad, Boljevići i Zabes, Vodovodne pumpe u Orahovu (Virpazaru), sela Orahovo, Dupilo, Popratnice, Bujići, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio bulevara Đerđ Kastrioti Skenderbeu(od kafića Avanti do stare autobuske), dio naselja Kruče pri magistrali.

– u terminu od 08 do 15 sati: Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela, Repetitor Možura.

Kotor

– u terminu od 10 do 12 sati: Krivošije, Dragalj i URC -područje oko otvorenog bazena.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kralje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Šekulara, Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Ravna rijeka.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton, Orahovica, Radulići, Rakonje i Grančarevo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Trmanje i Ljevišta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Bolnica, Jalovište, Kula 2, Mojkovac 2, Mojkovac 3, Juškovića potok, Tutići, Paćice, Kolektor, Ravni, Bjelojevići, Rasklopište ‘Hotel’, Babića polje, Gornja i Donja Polja, Čuklin, Kooperacija, Krasića strana, Javorje, Ckara i Štitarica.

– u terminu od 09 do 14 sati: Kaludra.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, selo Dobrodole.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rudo Polje , Šarkinovići i dio sela Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bukovica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

