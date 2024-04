U petak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 12. april, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 10:00 sati: autobuska stanica, zgrade preko puta autobuske stanice, soliteri iza Gintaša, željeznička stanica i naselje oko nje, dio Drača od autobuske stanice prema Ribnici (moguća kratktorajna isključenja)

-u terminu od 11:30 do 13:00 sati: naselje pored gimnazije (Ul. Vaka Đurovića), zgrada PIO, dio Bulevara Ivana Crnojevića (od Milenijuma do Ul. Balšića), dio ulica Balšića, Slobode, Njegoševe, Hercegovačke i Bokeške (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 12:15 do 13:00 sati: dio Hercegovačke ulice, dio ulice Balšića i dio ulice Slobode kod česme (moguće isključenje)

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio Zabjela – dio zgrada u Ul. kralja Nikole, zgrade između ulica kralja Nikole i Radosava Burića, oko streljane i trgovinska škola i oko nje, ekonomska škola i dio Stare Varoši – preko puta trgovinske škole, zgrada Cosmetics-a i zgrade preko puta i iza Cosmetics-a, zgrada Pejtona i dio Trga Osmanagića (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: dio Bandića oko Konobe

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Građevinska Škola i objekti oko nje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Dajbaba, dio Tološa Ulica Ceklinska, dio stare Zlatice ulicaPrimorska, Ulica Partizanski Put, Ulica Rusa Radulovića, Kragujevačka, dio ul. Kosmajske i Vinogradske, dio Stare Zlatice uz Obalu Morače, Bezjovo, dio Kosora, dio Stare Zlatice, dio Tološa, ulicaMilana Raičkovića i Kotorska

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: ulica Iva Vizina

Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala

Danilovgrad

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Glava Zete i Dobro Polje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, (kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Luke, Jelenak, Kula Lakića, Poljica, Ivanj Uba, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova i Burum

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Komunice, dio Suka

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Podanje

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Cetinjske Pumpe (Podgor i Višnjica), Cetinjske Pumpe (Sjenokos), Građani, Podgor, Višnjica, Utrg i Ljubotinj

Nikšić

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Kunak, Stubički kraj, Jovan Do

-u terminu od 10:00 do 15:00 saati: svi potrošači sa područja Banjana, Grahova , Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Srijede, dio Vilusa, Kuside, Stari Dvori

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Tivat

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: dio naselja Rahovići

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Pekara,kafana Sidro,potrošači u okruženju

Kotor

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Voli,INA,Kuglana,Cungu,Petrol Pumpa

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: dio potrošača oko palate Tripković

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Ćorović ispod Školskog Centra

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Odžak

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bare Žugića

Šavnik

-u termiu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Kips, Rudeš1 i 2 ,dio naseljaTaluma, tunel Tifran, dio sela Goražde , selo Zagorje, dio sela Mašte

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bojovići

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Krstac-Šundek

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dobrilovina, Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Crvena lokva – Stup, Slatina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Izlasci

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Drndari

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje Duboko

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Muslići, Ravna rijeka, Majstorovina

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Rasovo – Rastoka, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ostrelj, Čokrlije,. Unevina

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

