U petak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 08. decembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, dio Doljana – Mosorska ulica, dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske, Savske, dio Stare Zlatice, dio Beogradske ulice prema Stadionu, Ulica Iva Andrića, Ljevorečka, Dragana Đurovića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ulica Ludviga Kube, Ulica Nikole Tesle

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Podgorica/Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Dahne, Dajbabe i Botun

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje,

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito i dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda i dio Orje Luke

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kneževići, Dubljevići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trepča, Vitasojevići, Ul. Milice Vučinić, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Andrije Kovačevića, Ul. Sima Šobajića, Ul. Voja Samardžića, naselje Blaža Jovanovića, Ul. Narodne Omladine

Budva

-u terminu od 13:00 do 14:30 sati: Seoce, Prijevor, dio topliškog Puta

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: dio naselja Kodre i Ulcinjskog polja uz Solanski put

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja Čanj (kaptaža), Mišići, Liše potok

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Runje (Ostros)., dio naselja Dubrava, ul.126 do ul 131

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bjelila

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: naselje u blizini Bolnice

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Savin Kuk, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, Sportski Centar, Pejov Do, Bolnica, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, trg Durmitorskih ratnika, Junča Do, restoran Javorovača, zgrada Sindikata, Policije, naselje Klaonica, dio Mojkovačke ul., Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Ekonomija, Buljov Pod, pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog Parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, ul. Vuka Karadžića, Tržni centar, Upravna zgrada Šik, Vatrogasna jedinica, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka – MOGUĆA ISKLJUČENJA U NAVEDENOM TERMINU U TRAJANJU DO 30MIN

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Buljov Pod i dio ul.Njegoševe, pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog Parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Bleči, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka,

Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, dio trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, Tržni centar

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Ul.Njegoševa, Dušana Obradovića, Istarska, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirkske, Manastir SV.Trojica

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: NVO Zračak Nade, dio ul. Voja Đenisijevića, ul.20.Novembra, dio ul.Tanasija Pejatovića, ul.Omladinska, zgrade u ul.Omladinskoj

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Barake u Naselju C, ul. Kovačka, dio ul.Narodne revolucije, Osnovna škola Boška Buha, Pumpe Eko i Ina, perionica auta, Sava osiguranje

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Zgrada TE, ul.Boračka, dio ul.Kralja Petra, Vase Čarapića, Ivana Milutinovića

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Laze, selo Ponor

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornje polje – Podbišće

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Podbišće, Pejovići, Kovijanići, Gornje polje, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Uljari, Vrujca, Ravni, Mujića Rečine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Drndari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje Duboko

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Dobro brdo

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Donja Unevina (dio oko magistralnog puta), Podbrežje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rakonje, Barice, Tomaševo, Ravna rijeka, Majstorovina, Žurena

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

