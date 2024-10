U petak nastavak radova na mreži, isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 11. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, Ulica Sarajevska, Ulica 8. jula, Ulica Zetskog odreda i Ulica Franca Rozmana

Naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanovića, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulice CASNO-a,dio Buruma, Ulica Iveze Vukova, dio Ulice vojvode Vasa Bracanova i dio Ulice generala Sava Orovića,Ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču,Dio Donje Gorice – Kolovrat,vodovod Farmaci

-u terminu od 09 do 11 sati:zgrada u Ulici Marka Miljanova (moguća kratkotrajna isključenja)

Tuzi

-u terminu od 09 do 17 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 08 do 15 sati:Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci

-u terminu od 09 do 15 sati:Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Sukdio Pričelja

-u terminu od 08 do 16 sati: Ćafa

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora,Kazanci,Vrzipov Do,Glibavac, Rastovac, Gornje Polje, Vodovod-Vidrovan, dio Vidrovana, Kaptaža-Vidrovan, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan

-u terminu od 08 do 09 sati:Carine, Liverovići, Gluščje Selo, Konak

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Plužine 8:00 18:00 Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura

Kotor

– u terminu od 08 do 10 sati:Pobrđe, Ukropci

-u terminu 09 do 11 sati: Prčanj – centar

Tivat

-u terminu od 09 do 12 sati: područje oko aerodroma i Kukuljina – prekidi napajanja u trajanju do 10 min u periodu izvođenja radova

-u terminu od 12 do 17 sati:Tomičići, Seljanovo- prekid napajanja u trajanju do 60 min u periodu izvođenja radova

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Dio sela Prisoja

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Goražde

-u terminu od 11 do 11:45 sati: Prigradsko područje i sela u okolini Berana ,Hotel Berane, industriska zona Rudeša

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Ravna rijeka, Bistrica,Kostići,Pisana jela

-u terminu od 08 do 14 sati:Jagoče

-u terminu od 08 do 15 sati:Gornje Loznice

-u terminu od 09 do 16 sati: RibarevineObrov,Zaton,Žiljak

-u terminu od 08 do 16 sati: Rasovo – Rasadnik, Rosulja,Rasovo – Rastoka,Boljanina

Strojtanica,Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava

-u terminu od 09 do 14 sati: Bolnica, Medanovići,Distribucija, ŠIK ‘Lim’, DOO ‘Okov’, ‘Kalia’ DOO, Ul. Nikice Kneževića

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati:Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica,Ravni Vukićevića lug

-u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Mojkovac,Dobrilovina

-u terminu od 08 do 14 sati: Ambarine,Slatina

-u terminu od 08 do 15 sati: Krstac (NN izvod ‘Vukadinovići’)

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Dio sela Radmanci

-u terminu od 8:30 do 11:30:Lješnica,Tucanje,Orahovo i Vrševo

-u terminu od 09 do 11 sati:Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica-Opština Petnjica (1335 potrošača)

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Godočelje

Plav

-u terminu od 08 i 3o do 14:30 sati: Kačanik i Dolja-Opština Gusinje (52 potrošača)Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova

Gradina,Male Krće

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela.Kratkotrajna isklučene (dva puta po pola sata)

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja,Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

-u terminu od 11 do 13 sati:Savin Kuk, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, Sportski Centar, Pejov Do, Bolnica, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, trg Durmitorskih ratnika, Junča Do, restoran Javorovača, zgrada Sindikata, Policije, naselje Klaonica, dio Mojkovačke ul., Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Ekonomija, Buljov Pod, pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog Parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, ul. Vuka Karadžića, Tržni centar, Upravna zgrada Šik, Vatrogasna jedinica, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac, Vrela, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

