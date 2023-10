U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Bera, ulica Đura Cagorovića, ulica Pohorska i Pljevaljska, Obala Ribnice u blizini škole na Draču, naselje između Ulica Kralja Nikole i Radosava Burića

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: dio Bokeške ulice (dio između Trga Nezavisnosti i ulica Slobode)

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački – kratkotrajna isključenja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Gornje Selo i Suvi Do-Bajice

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bobotovo Groblje, Grahovo

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo

-u terminu od 8:00 do 15:30 saati: Vitalac, Štedim, Riđani, Kuside, Vrtac, Crnodoli, Broćanac, Moštanica, Široka ulica

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: potrošači u blizini Biskupade, ul. Pavla Rovinskog i Adrovića brijega, potrošači na području Runja (Ostros).

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Sotonići, Bukovik, Brčeli, Podgor

Budva

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijele Poljane

Kotor

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Perast – naselje od škole do izlaza prema Kotoru, Dražin Vrt, Ribnjak Guskić

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio potrošača u Gornjim Škaljarima – prema crkvi

Herceg Novi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Mirište, Rovanac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kamenari, Đurići, Greben

Tivat

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Poljoprivredno dobro preko puta Aerodroma Tivat, Rahovići, Vrijes, Mihova Glavica, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Montefish,Gradiošnica,Račica, Brdišta,Kaluđerovina, Meštrovića Peć,Obala Đuraševića, Ostrvo cvijeća,Solila, Topliš

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Siga, Krstac, Jakovići, Jokići, Stričine, Stevanovac, Slatina, Gojakovići, Pobrsijevići, mHE Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Gacka, Lojanice

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Ravni, Krstac – Šundek

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Babića Polje

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Selišta, Drpe, Biočinovići, Paljevine, Ski centar, Rijeka Mušovića, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Rečine, Sjerogošte

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje Duboko

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ul. Boška Rašovića, Izbjegličko naselje, Smailagića Polje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gornji dio grada, Rasadnik, Distribucija, Špiro Dacić, Lovćen osiguranje, Sud, Bomer

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Njegnjevo

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Vergaševići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žurena, Brestovik, Potoci, Dubovo, Kaševari, Laholo, Kostići, Pašića polje, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Kičava, Grubješići, Bijeli potok, Biokovac, Bliškovo, Čokrlije, Gorice, Grab, Kovren, Krstače, Mahala, Pavino polje, Rajkovići, Slatka, Stožer, Vergaševići, Obrov, Lješnica-Ćukovac, Babića Brijeg, Zaton, Slatka

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica, dio sela Tucanje

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Veliđe

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: selo Zagrad

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Ski Lift, Gropa,Hoti,Vojno Selo,Hakanje i dio sela Đurička Rijeka – Kratkotrajna isključenja

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 17:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Fejzići

Žabljak

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Palež, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Savin Kuk, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, Sportski Centar, Pejov Do, Bolnica, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, trg Durmitorskih ratnika, Junča Do, restoran Javorovača, zgrada Sindikata, Policije, naselje Klaonica, dio Mojkovačke ul., Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Ekonomija, Buljov Pod, pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog Parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, ul. Vuka Karadžića, Tržni centar, Upravna zgrada Šik, Vatrogasna jedinica, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija – Isključenja u navedenom periodu u trajanju do 60 min

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Vrba

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

