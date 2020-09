U petak isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 04. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio: Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, Zagoriča oko groblja, Tološa- naselje preko puta Volija prema Bloku 9, ulica Džordža Džeksona i Ceklinska ulica.

Danilovgrad

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Bregovi Mijovića, Osredina, Gornji i Donji Crnci, Ćelija Piperska, Radovče, Seoca, Kopilje, Gostilje i Dobri Don (kratkotrajna isključenja u navedenom vremenu),

Rujišta i Vukotica;

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela, Suk, Mamućevina, Begovine, Plana, Strahinjići i Kovinić.

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci ,Božija Voda, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu), Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do i Cerov Pod;

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 minuta), Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: Crnodoli i Jasenovo Polje;

-u terminu od 8:30 do 15:30 sati: Carine, Glušje Selo i Liverovići;

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana), Dubočke Gornje (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja i Gornja.

Herceg Novi

-u terminu od 7:00 do 14:00 sati: Vrbanj.

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dragalj i Krivošije.

Ulcinj

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Štoj, Sveti Nikola i Ada Bojana i plaže od Kopakabane do ušća Bojane.

Bar

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: JU OŠ “Anto Đedović” i “2 Decembar” d.o.o.;

-u terminu od 12:30 do 14:00 sati: Drina Kamenolom ( “Montenegro” d.o.o.);

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

-u terminu od 10:30 do 13:30 sati: hotel „Berane“, naselje Hareme i dio naselja Luge.

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vušanje.

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel „Turjak“, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići;

-u terminu odd 7:30 do 18:00 sati: Kujevići, Fejzići, Dautovići , Plunca, Babići, Ggrahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Ređovići, Crnokrpe, Razdolje, Knfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Đžuđževići,J ablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV Repetitor.

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Željeznička stanica i Bjelojevići.

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ulica.

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dobro brdo, Bojišta, Stožer, Loznice, Slijepač Most, Jabučino, Okladi i Pisana jela;

-u terminu od 9:0 do 10:00 i od 14:00 do 15:00 sati: Slijepač most, Ravna Rijeka, Božovića Polje, Pali, Mijatovo Kolo, Rakita, Jabučino, Okladi, Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Kičava i Grubješići.

Šavnik

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: Fabrika vode ”Diva” u Gusarevcima, Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac i Krnja Jela.

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis „Stijepović“, Hotel „Polar Star“, Borje, Engleske vikendice, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac i Rudinovača .

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Hodžići;

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići i Ograđenica;

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Pilana „Jasen Stevanović“, Srdanov grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, Okazion Laković, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike, Male Krće ( moguća kratkotrajna isključenja na početu i završetku radova), Bušnje, Asvaltna baza, Radeta, Potoci, Tusko Brdo i Brvenica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.