U petak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati: Fudbalski kamp na Starom Aerodromu.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dio naselja na Dajbabskoj gori, stara zgrada Butangasa i stambeni blok Stari Butangas, dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, Brežine i dio Zagoriča oko groblja,

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Prekornica.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: područje Spuža (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Grbe, dio Donjih Martinić, Pričelje i Jelenak.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza, Brlaj, Helnica, Nabom, Traboin, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.).

– u terminu od 07:30 do 18 sati: karaula Jagoda.

– u terminu od 08 do 17 sati: dio Dinoše-Planinica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Pišteta, bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Stojana Kovačevića, Meander, Ul. Gavrila Principa, Ul. Vuka Lopušine, dio Mušovine, Željeznička kolonija, Glibavac, Rastovac, Vodovod-Vidrovan,Vidrovan, Kaptaža Vidrovan,Gornje Polje, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan i Šljeme.

– u terminu od 08:15 do 15:15 sati: Dubrave.

Plužine

– u terminu od 08 do 17 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići, dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići, Barni do.

Bar

– u terminu od 09 do 12 sati: Haj Nehaj, Suvi potok, Mirišta, Tomovići, Pod zgradom.

– u terminu od 09 do 14 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Mala, Smokovac, Češke barake.

– u terminu od 11 do 12 sati: Bijela. Dubravica, Žager, Kovačina, Todorovići.

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Bijelask Vala.

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Potrošači oko Osnovne škole na Kamenarima.

– u terminu od 12 do 13 sati: Potrošači oko mjesne zajednice u Đenovićima, Hotel Fanfani.

– u terminu od 13 do 14 sati: Nivice, početak naselja.

– u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Sutorina potrošači iza cvijetnog centra, ulica Trebinjska.

– u terminu od 14 do 15 sati: Igalo, Hotel Light House, Potoršači oko Dječije bolnice u Igalu, ulice Janka, Beka, Skojevska, Prizrenska, Norveška.

– u terminu od 14:30 do 15:30 sati: Nekadašnje RentaVile, potrošači ispod Parka Boke.

Kotor

– u terminu od 07 do 15 sati: Ruljina, sedmi kvart.

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Bijela, Zgrade Prvoborca preko puta Benzinske stanice u Bijeloj, Dubravica i Todorovići.

– u terminu od 13 do 14 sati: Dobrota, Autokamp, Vrbice, Opareni Brijeg.

Tivat

– u terminu od 12 do 13 sati: Dobrota, Školski centar, OŠ ” Savo Ilić” i naselje oko njih.

– u terminu od 14 do 16 sati: Dio potrošača oko Muzičke škole u Kalimanju, ulice Staničića, Stari put, Kalimanjska, dio potrošača Tripovića i Gornjeg Kalimanja.

– u terminu od 15 do 17 sati: Kukuljina potrošači oko IDEA marketa i SAM comerce pumpne stanice.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Stari Ulcinj, Gornja Bratica, Donja Bratica i Ulcinjske Krute.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kruče uvala, Đerane 1, ulica Spasoja Ivanovića kod Kućevića i Gornji Kravari.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: selo Kurikuće.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Drndari, Pape, Glibavac, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Džukeljska jama, Reljin kamen, Kameno polje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Dobrinje Gornje i Mioče.

– u terminu od 09 do 15 sati: Mijatovo kolo, Pisana jela, Ravna Rijeka (izvod prema školi), Gornja Lipnica, i Slijepač most.

– u terminu od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Drndari, Pape, Glibavac, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije – Cerovići.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Bjelojeviće.

Kolašin

– u terminu od 08 do 17 sati: Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Donje i Gornje Lipovo.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Ocka Gora.

– u terminu od 09 do 14 sati: Babljak.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Velika.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša i Đurđevića Tara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Gornja Lovnica.

Žabljak

– u terminu od 10 do 14 sati: Tržni Centar i dio ulice Narodnih heroja.

Šavnik

– u terminu od 10 do 15 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Fabrika vode Diva i Borovac.

– u terminu od 10 do 17 sati: Korita.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.