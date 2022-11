U petak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 25. novembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 17 sati: dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, dio Rogama, Repetitor Sjenica i dio Meduna;

– u terminu od 8 do 15 sati – zgrade na uglu Ulica Oktobarske revolucije i Kralja Nikole (soliteri Drvoimpeksa i okolne zgrade);

– u terminu od 9 do 11 sati – dio grada između upravne zgrade Cedis-a i Hotela Podgorica i zgrada Agencije za elektronske medije.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 11 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine,Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Povrhpoljina, Markovići, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, dio Donje Markovine, Begovine, Zip i Kopito Petrovića;

– u terminu od 8:30 do 11 sati: Kuline, Podglavice, Šišković, Lije, Stanjevića Rupe, Ciglana, Fabrika stanova, Most Radovića, Kiro Radović, Glavice, Pištet, Burum, dio Novog Sela, dio Livada Bandića, Savović, Velmont, dio Lužnice, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac. Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje;

– u terminu od 8 do 16 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Lakići, Stanjevića Rupa i dio Oraške Jame.

Tuzi

– u terminu od 8 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Zeta

– u terminu od 9 do 12 sati: Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, sušara Miljanić, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov Do, Bajov Do, Rudine , Ramovića Do, Jabuke, Brestice, Srni Do, Trubjela , Trubjela – vojska, Krstac, Vonjin Do i Trepča;

– u terminu od 8 do 15 sati: Školska ul, Gračanička, Trgovačka, dio Kličeva, Bulevar 13. jula i Stubička ulica.

Plužine

– u terminu od 8 do 17 sati: Unač i repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

Kotor

– u terminu od 10 do 12:30 sati: Popova ulica, Paprati i Šišići;

– u terminu od 9 do 10 sati: Stara Fortica, Pržice, Tunel Vrmac, područje oko tunela, Kavač, Lovanja, Trojica, Crveni Brijeg, Vidikovac i područje oko Zrenjaninskog;

– u terminu od 10 do 11 sati – Kriva ulica;

– u terminu od 9 do 12 sati – područje oko Arome i Pipera (Škaljari).

Tivat

– u terminu od 11 do 14 sati – Bradaševo i Popovine;

– u terminu od 8 do 13 sati – objekti u kvrtu Seljanovo SIZ i građevinski priključak preko puta hotela Tivat.

Bar

– u terminu od 8 do 14 sati: dio korisnika na području Bjeliša i Ostrosa (centar Ostrosa) i područje Brce;

– u terminu od 9 do 14 sati – naselje Dubrava iznad magistrale od ulice 106 i dalje;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje Tomba.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati – naselje Vladimir;

– u terminu od 8 do 14:30 sati – dio naselja Kolomza.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Vrba;

– u terminu od 9 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci i Vrba (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 8 do 11 sati: ul. 20. novembra, dio Podgoričke ulice, dio ul. Oslobođenja, zgrada supermarketa Žitoprodukt i dio naselja Brdo.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati – Usijek.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 14 sati – Grubješići;

– u terminu od 8 do 18 sati – Lješnica;

– u terminu od 9 do 16 sati – Voljavac;

– u terminu od 8:30 do 16 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo i Stožer;

– u terminu od 9 do 16 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića Krš, Prijelozi, Zagrad, Rodijelja, Loznice i Ostrelj;

– u terminu od 7 do 17 sati: Nedakusi-Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbreže, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo i Požeginja.

Kolašin

– u terminu od 8 do 17 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;

– u terminu od 8 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje;

– u terminu od 8 do 15 sati: Đuđevina, Drijen, Bare, Petrova ravan, Sreteška gora, Raičevine, Smira, Sela, Uljari, Podi, Ulica i Mujića Rečine.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 8 do 15 sati: Selišta, Gornja Polja i Gornji Lepenac;

– u terminu od 9 do 15 sati – Pobrsijevići.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, dio sela Velika i Mašnica.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Štitare.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica;

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Ulotina.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

