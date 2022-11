U petak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 18. novembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 00:00 do 6:00 sati: Konik, Vrela, Stari Aerodrom, dio Drača, Ibričevina, dio Maslina, dio Zlatice, dio Murtovine, dio Zagoriča, Gorica C i dio grada oko OŠ Savo Pejanović

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio Zagoriča oko velike TS, Rogami, Vranjske Njive, Madra, Miletine Njive, Velje Brdo, firma Eminent, Radevići, Rogamski Doljan, Cerovica, Drezga, Markovići, Liša, Raći, Vukovići, Strganica, Baći, Zavala, Radeća, Lopate, Gola Strana i Stijena Piperska

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Jasika, dio Brskuta, Ulica Orjenska, Savska, Balkanska, dio Farmaka, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice, Ulica Trifuna Đukića, dio Donje Gorice, Ulica Pavla Mijovića

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica

-u teminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mratinje selo, Repetitor Mratinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Crkvičkog Polja

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trešnjica, Velimlje, Dolovi

Budva

-u terminu od 8:30 do 13:30 sati: Mažići, Duletići, Lapčići, Stanišići, Gornji i Donji Pobori, Stanjevići i Brajići

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: naselje Vladimir

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: naselje Dubrava iznad magistrale od ulice 106 nadalje, Napomena: u slučaju loših vremenskih prilika najavljeni posao se otkazuje.

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: korisnici na području Petovića Z. Ispod Vidikovca

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Tomba

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Igalo -područje oko hotela “Igalo”

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Škaljari-područje oko štamparije

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Zlatne Njive, Mečerov Brijeg

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Vrševo, Azane, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo, Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Siga, Krstac, Slatina, Jakovići, Jokići, Pobrsijevići, Stevanovac, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Donja Polja, Štitarica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vozarine, Mioska

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mujića Rečine

-u terminu od 11:30 do 12:00 sati: Tunel ‘Klisura’, Bazna stanica, Ski centar 1600, repetitor ‘Zekova glava’

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Lješnica, Biokovac, Femića krš, Jabučina (Jabučno), Jablanovo, Čokrlije, Mahala, Grubješići, Kičava, Pavino polje, Krstače, Biokovac, Bijeli potok, Vergaševići, Kovren, Gorice, Grab, Stožer, Bliškovo, Slatka, Obrov

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Nedakusi

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Srđevac, poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Bukovica, Vrtoč Polje, Borovac, Fabrika vode Diva

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: selo Odžak, Alići, Vilići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Brvenica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

