U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 17. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići i Gola strana

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak i dio ul. Raka Mugoše

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Zagoriča oko groblja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati:ul. Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Ceklinska i Vlada Raičevića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Brežine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ul. VII omladinske brigade

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: zgrade u ul. Janka Đonovića preko puta Femili Kvarta

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Kalija na Cijevni

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Motel Plavnica

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Bregovi Mijovića

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Zagorak

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Slap Zete

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Pržine

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Prekornica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Začir

Tuzi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Crpna Milješ

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dragovoljići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Broćanac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šipačno

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Goransko, Okrajci, Manastir Piva, Sinjac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Bar

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Sustaš

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Ulcinjske Krute

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ada Bojana, dio naselja na Adi od mosta prema ušću

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Donji Štoj, kod hotela Imperijal

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš

Kotor

-u terminu od 7:00 do 13:00 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Krivošije, Ledenice

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Stari Grad, Pomorski muzej i dio oko muzeja

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: zgrada Opštine, Kulturni centar i naselje oko njih, Luka Kotor

Herceg Novi

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubla

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Trepča

-u terminu od 5:00 do 7:00 sati: uže gradsko jezgro Berana

-u terminu od 5:00 do 7:00 sati: naselja Šaćina Bara,Balabanda i Rasadnik).Kratkotrajna isključenja zbog alternativnog napajanja Medicinskog Centra i Doma Zdravlja Berane

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Klanac

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Žari

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Osreci, Zakrilje, Dugi laz, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Babljak, Rogobore

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Zgrada Opštine, Hipotekarna banka

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kruševo

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Loznice

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Čeoče

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornja Lipnica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Slijepač Most

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Dobrinje Gornje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mijatovo Kolo

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pisana Jela

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac

Šavnik

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Povremena isključenja sela Duži

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.