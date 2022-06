U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 10. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Kruševice i Jasika, Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Dio Maslina – dio ulica: Goce Delčeva, Vuka Mićunovića, Crnojevića i Stefana Mitrova Ljubiše, dio Tološa – dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića, Dio Zlatice – potrošači u blizini restorana “Smederevo”, Gornja i Donja Vrbica.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Jablan, Ivanj Uba i Dolovi Kovački.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Ulići.

– u terminu od 08 do 17 sati: Vulaši, Velestovo, Bajramovica, Markovina, Bata, Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Brankov Krš, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Ćemenca.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Krstac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Bršno.

Plužine

– u terminu od 09 do 15 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 09 do 10 sati: Bulevar revolucije 9 i 11.

– u terminu od 12 do 14 sati: Brčeli 1, Brčeli 2, Bukovik, Sotonići , Bujele Poljane

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Komoševina.

Ulcinj

– u terminu od 07:45 do 14:45 sati: selo Gač.

– u terminu od 07:45 do 15 sati: dio ul.28 decembar od Doma kulture prema pijaci.

Kotor

– u terminu od 08 do 11 sati: Od Oparenog Brijega do Krive ulice.

– u terminu od 08 do 12 sati: Unjerina – Krivošije.

– u terminu od 08 do 13 sati: Stari Urc i naselje oko ljetnjeg bazena.

– u terminu od 09:30 do 11 sati: Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 17 sati: Mojdež, Tjesni klanac, Kulinovići.

– u terminu od 08 do 10 sati: Servisna zona – Ulica Trebinjska, kompanije Blue Line, Krušo, Škorpion, Bekomerc, Marinexport.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Djulića.

Berane

– u terminu od 08 do 14:30 sati: sela Budimlja,Mašte i dio sela Goražde.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Štitari.

Bijelo Polje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Ivanje – Koraći.

– u terminu od 09 do 16 sati: Strojtanica, Sutivan, Nedakusi, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Ribarevine i Cerovo-Begovina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Suva gora.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Bare i Mujića Rečine.

– u terminu od 09:30 do 14 sati: Grad Kolašin (uži dio grada i prigradska naselja: Oćiba, Lugovi, Vladoš, Žirci, Crkvine, Babljak, Drpe, Selišta, Mušovića rijeka, Ski centar 1450, Dom Zdravlja, Policija, Pažanj, Dulovine, Durutovac, Bijeli potok, Mateševo, Jabuka, Drcka, Drndari, Italkom, Padež, Skrbuša, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Vranještica).

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Gornji Mojkovac.

– u terminu od 09 do 13 sati: Pobrsijevići, Stevanovac.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Godočelje i dio Vrbice.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Hoti.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: selo Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Gusnic i dio sela Kalače (kratkotrajna Isključenja DV 10 kV Kalače).

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Strug, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija,Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

