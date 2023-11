U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 3. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Pištet, Jelenak i dio Komunice.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Ramovića Do.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Barni Do.

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ostros.

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Runja (Ostros).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Kruče uvala kod Barakude (naizmjenično isključivanje po 30 min)

Andrijevica

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornje Luge.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje i Veliđe.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Kukulje, Voljavac, Bijedići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rakonje, Slatka, Žurena, Rijeka-Ćukovac, Obrov, Ivanje-Koraći i Tomaševo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Vergaševići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Rečine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Selišta, Drpe, Biočinovići, Paljevine, Ski centar 1450, Rijeka Mušovića, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Velje Duboko.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Siga, Krstac, Jakovići, Jokići, Stričine, Stevanovac, Slatina, Gojakovići, Pobrsijevići, mHE Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Žari – Razboj.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi Velike i Brezojevice.

– u terminu od 09 do 16:30 sati: Ski Lift, Gropa, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio sela Đurička Rijeka (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno i Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Honsiće, Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, Donja Lovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Tepca.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Strug.

– u terminu od 09 do 20 sati: Gornja Bukovica, fabrika vode u Gusarevima, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS