U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 28. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje oko Vinopodruma, Radan

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo, Glava Zete, Pištet, Baloče, dio Komunice

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Šinđon

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Velimlje, Dolovi, Bobotovo Groblje

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Granice

-u terminu od 7:40 do 18:10 sati: Lukovo

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Komplet Župa Nikšićka, Rudnici boksita

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kovači

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Šetalište Seljanovo, Ponta Seljanovo, ul. Kapetana Marka Martinovića i dr Neđeljka Đukića

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Žari-Razboj

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva, Bjelojeviće

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Vrujca, Ravni

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Velje Duboko

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sjerogošte

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Stubo, Slijepač Most

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pripčići, Muslići, Bliškovo, Božovića polje, Kičava, Grubješići, Bijeli potok, Biokovac, Bliškovo, Čokrlije, Gorice, Grab, Kovren, Krstače, Mahala, Pavino polje, Rajkovići, Slatka, Stožer, Vergaševići, Srđevac, Njegnjevo, Femića krš

-u terminu od 10:00 do 18:00 sati: Kos 1, Kos 2

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Hurije,Grahovo,Gornja Lovnica,Donja Lovnica,Bubovići,Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Đurička Rijeka

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Hoti- Kratkotrajna isključenja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Trpezi

Berane

-u terminu od 10:30 do 14:30 sati: naselje od Benziske pumpe Zaton do Rudnika- Kratkotrajna isključenja

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Slatina

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dio Zbljeva

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio sela Šumanovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

